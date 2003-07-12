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Раздел: Медицина  
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Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака

Ученые назвали главную причину развития неизлечимого ракаИммунная система выявляет дефектные клетки.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили молекулярный механизм, который определяет, будет ли реагировать злокачественная опухоль на иммунотерапию. Оказалось, что некоторые пациенты невосприимчивы к лечению из-за того, что клетки рака имеют специфический белок на своей поверхности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

Обычно иммунная система выявляет дефектные клетки, которые могут привести к развитию рака, и уничтожает их с помощью Т-клеток. Однако опухолевые клетки могут начать синтезировать белок PD-L1, чтобы обмануть лимфоциты, имеющие на своей поверхности белок PD-1. Доказано, что препараты, нацеленные на блокировку взаимодействия PD-L1 с PD-1, эффективны в борьбе с раком, однако для некоторых пациентов они оказываются бесполезными.

Ученые выяснили, что некоторые опухолевые клетки имеют не только PD-L1, но и PD-1, в результате чего эти белки взаимодействуют друг с другом. Происходит нейтрализация «обманного» белка, который больше не может дезактивировать Т-лимфоциты. Таким образом, пациенты с высоким уровнем PD-1 в злокачественных клетках не реагируют на блокирующие PD-L1 антитела. По мнению исследователей, такие опухоли задействуют пока неизвестные механизмы, которые позволяют им избежать атаки со стороны иммунной системы.

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Специалисты планируют продолжить исследования, чтобы выявить другие способы обмана Т-лимфоцитов клетками рака.
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 Теги: Ученые, рак

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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