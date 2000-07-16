Врачи посоветовали увеличить количество употребляемой соли

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Врачи объяснили, почему вредно полностью отказываться от соли Не стоит мучить себя питанием с низким содержанием соли, так как оно может и не понизить артериальное давление.

Ученые развеяли миф о вреде соли Американские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что соль не опасна для здоровья человека.

Соль: вред или все-таки польза Многие врачи и другие специалисты утверждают, что во время похудения нужно употреблять минимальное количество соли, потому что она может вызвать у вас повышенное давление крови. Но исследователи из университета Копенгагена сделали сенсационное заявление. Они убежденны, что сокращение соли в вашем питании только повысит