Раздел: Медицина
Врачи посоветовали увеличить количество употребляемой соли
Американские ученые заявили, что в жару надо употреблять больше соли.
Таким образом человек может защитить организм от болезненного состояния, которое поясняется потерей важных микроэлементов. По утверждению специалистов американского Института соли, по причине нехватки соли человеческий организм может серьезно пострадать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Они пояснили, что в условиях интенсивного потоотделения и увеличения количества выпиваемой человеком воды летом может происходить «разжижение» крови, в результате чего будут вымыты важные микроэлементы.
Вместе с потом в жару уходят натрий и калий, что может вызвать гипонатримию, то есть водную интоксикацию при недостаточном количестве минералов. Она проявляется артериальной гипотонией, снижением тонуса тканей и мышц, эластичности кожных покровов и различными нервно-психическими нарушениями.
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Натрий, являющийся важнейшим компонентом работы клеток, необходим для того, чтобы поддерживалась внутренняя среда организма и мышечные функции, проводились нервные импульсы и другие процессы.
Таким образом человек может защитить организм от болезненного состояния, которое поясняется потерей важных микроэлементов. По утверждению специалистов американского Института соли, по причине нехватки соли человеческий организм может серьезно пострадать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Они пояснили, что в условиях интенсивного потоотделения и увеличения количества выпиваемой человеком воды летом может происходить «разжижение» крови, в результате чего будут вымыты важные микроэлементы.
Вместе с потом в жару уходят натрий и калий, что может вызвать гипонатримию, то есть водную интоксикацию при недостаточном количестве минералов. Она проявляется артериальной гипотонией, снижением тонуса тканей и мышц, эластичности кожных покровов и различными нервно-психическими нарушениями.
Читайте также: Читайте также: Трамп назвал вероятных противников США
Натрий, являющийся важнейшим компонентом работы клеток, необходим для того, чтобы поддерживалась внутренняя среда организма и мышечные функции, проводились нервные импульсы и другие процессы.
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