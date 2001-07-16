Раздел: Медицина
Эта еда поможет отбелить зубы
Названы 5 натуральных продуктов для красивой улыбки.
Вы думаете, что все способы получить красивую улыбку чреваты повреждением зубной эмали? А это совсем не так! Американские стоматологи предложили специальную диету, которая поможет вам отбелить зубы в домашних условиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Мы расскажем, как отбелить зубы в домашних условиях. По мнению американских специалистов необходимо начать с диеты, и не только отказаться от употребления красящих напитков, таких как черный чай, кофе, красное вино, но и ввести в свой рацион продукты, которые будут отбеливать ваши зубы во время каждого приема пищи.
ФРУКТЫ И ОВОЩИ
Твердые овощи и фрукты во время употребления очищают наши зубы лучше, чем зубная щетка. Отличный выбор продуктов для того, чтобы отбелить зубы: морковь, капуста, сельдерей и разные сорта яблок!
СЫР
Сыр твердых сортов также является эффективным средством для отбеливания зубов, так как он очищает зубную эмаль от пищевого налета и препятствуют распространению бактерий в ротовой полости.
ЦИТРУСОВЫЕ
Апельсин, лимон, грейпфрут и мандарин способствуют повышенному выделению слюны, которая удаляет с поверхности зубов остатки еды и борется с зубным налетом. Также слюна имеет бактерицидные свойства и предотвращает образования в ротовой полости вредных микробов.
КЛУБНИКА
Всеми любимая ягода, главный помощник для отбеливания зубов. В клубнике содержится большое количество фруктовых кислот, которые естественным путем заботятся о нашей красивой улыбке, очищая зубы от пищевого налета. Отличный эффект можно получить благодаря чуть недоспевшим ягодам.
МОЛОКО
Этот продукт обогащает наш организм кальцием. Данный микроэлемент укрепляет зубную эмаль, отбеливает зубы и придает им красивый оттенок.
Американские дантисты рекомендуют избегать пищи, которая даже на вашей одежде может оставить стойкий и яркий отпечаток. Это касается: куркумы, ежевики, черники, граната, соевого соуса, а еще блюд, в которых содержатся искусственные красители, сладости – не исключение. Но все-таки, необходимо знать меру, и отказываться от любимых продуктов навсегда не стоит, а то вам попросту не захочется улыбаться.
Читайте также: Врачи посоветовали увеличить количество употребляемой соли
Для того чтобы красящие продукты не оставляли следов на зубах, ополаскивайте ротовую полость после каждого приема пищи простой водой. Удачных экспериментов и сияющей красивой улыбки!
Вы думаете, что все способы получить красивую улыбку чреваты повреждением зубной эмали? А это совсем не так! Американские стоматологи предложили специальную диету, которая поможет вам отбелить зубы в домашних условиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Мы расскажем, как отбелить зубы в домашних условиях. По мнению американских специалистов необходимо начать с диеты, и не только отказаться от употребления красящих напитков, таких как черный чай, кофе, красное вино, но и ввести в свой рацион продукты, которые будут отбеливать ваши зубы во время каждого приема пищи.
ФРУКТЫ И ОВОЩИ
Твердые овощи и фрукты во время употребления очищают наши зубы лучше, чем зубная щетка. Отличный выбор продуктов для того, чтобы отбелить зубы: морковь, капуста, сельдерей и разные сорта яблок!
СЫР
Сыр твердых сортов также является эффективным средством для отбеливания зубов, так как он очищает зубную эмаль от пищевого налета и препятствуют распространению бактерий в ротовой полости.
ЦИТРУСОВЫЕ
Апельсин, лимон, грейпфрут и мандарин способствуют повышенному выделению слюны, которая удаляет с поверхности зубов остатки еды и борется с зубным налетом. Также слюна имеет бактерицидные свойства и предотвращает образования в ротовой полости вредных микробов.
КЛУБНИКА
Всеми любимая ягода, главный помощник для отбеливания зубов. В клубнике содержится большое количество фруктовых кислот, которые естественным путем заботятся о нашей красивой улыбке, очищая зубы от пищевого налета. Отличный эффект можно получить благодаря чуть недоспевшим ягодам.
МОЛОКО
Этот продукт обогащает наш организм кальцием. Данный микроэлемент укрепляет зубную эмаль, отбеливает зубы и придает им красивый оттенок.
Американские дантисты рекомендуют избегать пищи, которая даже на вашей одежде может оставить стойкий и яркий отпечаток. Это касается: куркумы, ежевики, черники, граната, соевого соуса, а еще блюд, в которых содержатся искусственные красители, сладости – не исключение. Но все-таки, необходимо знать меру, и отказываться от любимых продуктов навсегда не стоит, а то вам попросту не захочется улыбаться.
Читайте также: Врачи посоветовали увеличить количество употребляемой соли
Для того чтобы красящие продукты не оставляли следов на зубах, ополаскивайте ротовую полость после каждого приема пищи простой водой. Удачных экспериментов и сияющей красивой улыбки!
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