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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, чем опасны коктейльные трубочки

Ученые рассказали, чем опасны коктейльные трубочки Особый вред проявляется при использовании трубочек женщинами.

Ученые из США пришли к выводу, что частое употребление жидкости через трубочку вредно. Особенно это касается женщин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Как оказалось, трубочки не только способствуют развитию процессов патологического характера в ротовой полости, но и негативным образом влияет на работу пищеварительной системы.

Они изготавливаются и полипропилена, компоненты которого неизбежно попадают в желудок, вступая в реакцию с другими веществами.

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Представительницам слабого пола и вовсе грозит преждевременное старение, за счет снижения выработки эстрогена.
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 Теги: Трубочки, вред

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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