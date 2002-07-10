Врачи рассказали, как с помощью диеты защититься от старения

Похоже, что ученые определились с рационом, помогающим сохранить молодость.



Согласно их данным, моложавость можно продлить, употребляя продукты, содержащие такое вещество, как спермидин, пишет



В частности, израильские исследователи из Института Вейцмана считают, что продукты питания, насыщенные этим веществом, позволяют продлить жизненный тонус, защищая от рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона и других «возрастных» заболеваний. В числе таких продуктов - горох, соя, кукуруза, грейпфруты, пророщенная пшеница, голубой сыр с плесенью.



Во время эксперимента на мышах те животные, которые пили воду со спермидином, жили дольше и старели медленнее, у них было более здоровое сердце и большинство особей отличались нормальным кровяным давлением. Испытания на людях показали, что употребившие продукты со спермидином понижали свой риск сердечной недостаточности на 40%.



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Исследователи установили, что данное вещество дает эффект обратного хода внутренних циркадных ритмов организма, делая их более «молодыми». Употребление содержащих его продуктов, как оказалось, способствует снижению в организме уровня полиаминов, которые тормозят циркадые ритмы и ведут к старению. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Согласно их данным, моложавость можно продлить, употребляя продукты, содержащие такое вещество, как спермидин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua В частности, израильские исследователи из Института Вейцмана считают, что продукты питания, насыщенные этим веществом, позволяют продлить жизненный тонус, защищая от рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона и других «возрастных» заболеваний. В числе таких продуктов - горох, соя, кукуруза, грейпфруты, пророщенная пшеница, голубой сыр с плесенью.Во время эксперимента на мышах те животные, которые пили воду со спермидином, жили дольше и старели медленнее, у них было более здоровое сердце и большинство особей отличались нормальным кровяным давлением. Испытания на людях показали, что употребившие продукты со спермидином понижали свой риск сердечной недостаточности на 40%.Исследователи установили, что данное вещество дает эффект обратного хода внутренних циркадных ритмов организма, делая их более «молодыми». Употребление содержащих его продуктов, как оказалось, способствует снижению в организме уровня полиаминов, которые тормозят циркадые ритмы и ведут к старению.



