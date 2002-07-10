Раздел: Медицина
Врачи рассказали, как с помощью диеты защититься от старения
Похоже, что ученые определились с рационом, помогающим сохранить молодость.
Согласно их данным, моложавость можно продлить, употребляя продукты, содержащие такое вещество, как спермидин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.
В частности, израильские исследователи из Института Вейцмана считают, что продукты питания, насыщенные этим веществом, позволяют продлить жизненный тонус, защищая от рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона и других «возрастных» заболеваний. В числе таких продуктов - горох, соя, кукуруза, грейпфруты, пророщенная пшеница, голубой сыр с плесенью.
Во время эксперимента на мышах те животные, которые пили воду со спермидином, жили дольше и старели медленнее, у них было более здоровое сердце и большинство особей отличались нормальным кровяным давлением. Испытания на людях показали, что употребившие продукты со спермидином понижали свой риск сердечной недостаточности на 40%.
Читайте также: Врачи рассказали, почему диеты не помогают похудеть
Исследователи установили, что данное вещество дает эффект обратного хода внутренних циркадных ритмов организма, делая их более «молодыми». Употребление содержащих его продуктов, как оказалось, способствует снижению в организме уровня полиаминов, которые тормозят циркадые ритмы и ведут к старению.
Согласно их данным, моложавость можно продлить, употребляя продукты, содержащие такое вещество, как спермидин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.
В частности, израильские исследователи из Института Вейцмана считают, что продукты питания, насыщенные этим веществом, позволяют продлить жизненный тонус, защищая от рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона и других «возрастных» заболеваний. В числе таких продуктов - горох, соя, кукуруза, грейпфруты, пророщенная пшеница, голубой сыр с плесенью.
Во время эксперимента на мышах те животные, которые пили воду со спермидином, жили дольше и старели медленнее, у них было более здоровое сердце и большинство особей отличались нормальным кровяным давлением. Испытания на людях показали, что употребившие продукты со спермидином понижали свой риск сердечной недостаточности на 40%.
Читайте также: Врачи рассказали, почему диеты не помогают похудеть
Исследователи установили, что данное вещество дает эффект обратного хода внутренних циркадных ритмов организма, делая их более «молодыми». Употребление содержащих его продуктов, как оказалось, способствует снижению в организме уровня полиаминов, которые тормозят циркадые ритмы и ведут к старению.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
408
0
Также советуем посмотреть
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
- Строительные «шедевры», которые развеселят любого
- Веселые анекдоты для достойного окончания недели
- Собака оригинально повторила знаменитые образы Мадонны
- Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
- Киевлян насмешила продавщица, торгующая сливами с элитного авто
- В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
- Улыбка до ушей: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Пафосные гости Одесского кинофестиваля повеселили соцсети
- Виноваты англичане: Сеть насмешила очередная попытка россиян переписать историю
- Кому повезет: в Германии места на кладбище разыграют в лотерею
- Сеть повеселила реакция старушки на гифку
- В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая
- «Два одиночества»: встреча Трампа и Путина в новой карикатуре
- Известный теннисист оригинально спародировал симулянта-Неймара
Оставьте свой комментарий