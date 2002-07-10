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Раздел: Медицина  
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5 причин завтракать овсянкой

5 причин завтракать овсянкойТарелка овсяной каши из натурального продукта по утрам на завтрак — это кладезь здоровья.

Снижение веса
Журнал Американского колледжа питания опубликовал результаты исследования, в котором половина участников на завтрак съедали овсянку, а другая половина употребляла различные виды сухих завтраков. Каждая порция содержала 363 калории. Оказалось, что те, кто ел овсянку, дольше оставались сытыми и поэтому у них легче уходил лишний вес, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Заряд энергией
Энергия обеспечивается за счет углеводов. Если ты хочешь как можно дольше оставаться сытой — ешь овсянку грубого помола или в цельных зернах. Чтобы переработать овес, ферменты, содержащиеся в слюне и желудочно-кишечном тракте вынуждены усиленно работать.

Предотвращение заболеваний сердца
В овсянке есть не только углеводы, но полезные жиры. В них нуждается наша система кровообращения. Исследования, проведенные в Гарвардском университете показали, что люди, употребляющие овес, менее подвержены риску заболеваний сердца и легких.

Снабжение антиоксидантами
Зерна овса содержат много антиоксидантов, например авенантрамиды, которые встречаются только в этой культуре. Они помогают справиться с зудом, воспалением на коже и способствуют снижению кровяного давления.

Снижение уровня холестерина
Пищевые волокна очень полезны для пищеварительного тракта. Особенно это касается бета-глюкана, который помогает снизить уровень холестерина в организме. В овсе этого добра достаточно.

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Такой перечень положительных свойств овсяной каши, лишь небольшая часть из существующих. Включи в свое меню овсянку и посмотри на реакцию организма, как он к ней отнесется: благосклонно или с осторожностью. Отталкивая от приговора можно определить количество овсяных завтраков в неделю.
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 Теги: овсянка, польза, завтрак

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Сегодня, 14:48 » Автор: Алена Шимко
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