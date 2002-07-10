Раздел: Медицина
5 привычек, которые продлевают жизнь
Мы так часто слышим о здоровом образе жизни, что перестали принимать всерьез все призывы следовать ему.
Кроме того, для многих здоровый образ жизни ассоциируется с многочисленными запретами и тяжелым трудом над собой, а так хочется просто жить и радоваться этому без усилий и жестких ограничений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что здоровые привычки увеличивают продолжительность жизни на 2 года. Откуда взялась такая цифра? Ученые взяли за основу исследования среди 120 тысяч человек в течение 30 лет. Они собрали информацию из национальных опросов США среди пациентов и обнаружили 5 здоровых привычек, которые действуют как чудодейственные таблетки, которые предотвращают всем болезням.
5 привычек, которые продлевают жизнь
• здоровое питание;
• достаточный уровень физической активности (30 минут в день);
• нормальный вес;
• отказ от курения;
• отказ или хотя умеренное употребление алкоголя.
По результатам исследования, люди, которые имели хотя бы одну из перечисленных привычек — жили в среднем на 2 года дольше. А те, кто придерживался всех этих привычек регулярно, жили на 12-14 лет дольше. В то время люди, которые пренебрегали ими, гораздо чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
По словам Ульяны Супрун, чтобы вести здоровый образ жизни, нужно много терпения и дисциплины.
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«Не обязательно делать все сразу, и с понедельника кардинально менять образ жизни. Это как менять старую систему: нужны время и выдержка на последовательную и эффективную трансформацию», — рассказывает представитель Минздрава.
Кроме того, для многих здоровый образ жизни ассоциируется с многочисленными запретами и тяжелым трудом над собой, а так хочется просто жить и радоваться этому без усилий и жестких ограничений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что здоровые привычки увеличивают продолжительность жизни на 2 года. Откуда взялась такая цифра? Ученые взяли за основу исследования среди 120 тысяч человек в течение 30 лет. Они собрали информацию из национальных опросов США среди пациентов и обнаружили 5 здоровых привычек, которые действуют как чудодейственные таблетки, которые предотвращают всем болезням.
5 привычек, которые продлевают жизнь
• здоровое питание;
• достаточный уровень физической активности (30 минут в день);
• нормальный вес;
• отказ от курения;
• отказ или хотя умеренное употребление алкоголя.
По результатам исследования, люди, которые имели хотя бы одну из перечисленных привычек — жили в среднем на 2 года дольше. А те, кто придерживался всех этих привычек регулярно, жили на 12-14 лет дольше. В то время люди, которые пренебрегали ими, гораздо чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
По словам Ульяны Супрун, чтобы вести здоровый образ жизни, нужно много терпения и дисциплины.
Читайте также: Ученые: сырые орехи продлевают жизнь
«Не обязательно делать все сразу, и с понедельника кардинально менять образ жизни. Это как менять старую систему: нужны время и выдержка на последовательную и эффективную трансформацию», — рассказывает представитель Минздрава.
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