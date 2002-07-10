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Обнаружена польза жирных молочных продуктов

Обнаружена польза жирных молочных продуктовМолочный жир не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ряд организаций по питанию согласны с тем, что нам следует избегать полноценных молочных продуктов из-за высокого содержания в них насыщенных жиров. Но новое исследование смело бросает вызов этим требованиям.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MEDICAL INSIDER.

Жирные молочные продукты — польза или вред?

Наоборот, некоторые жиры, присутствующие в молочных продуктах, могут предотвратить инсульт и болезни сердца.

Это основной вывод недавнего исследования, проведенного Дариушем Мозаффарианом (Dariush Mozaffarian) из Школы философии и политики питания Фридмана в Университете Тафтса (Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University) в Бостоне, Массачусетс.

Со своими выводами Мозаффариан с соавторами исследования бросают вызов популярному мнению о вреде жирных молочных продуктов. Зачастую мы слышим советы избегать полноценных молочных продуктов из-за их влияния на уровень холестерина. По некоторых данным, насыщенные жиры, содержащиеся в цельномолочных продуктах, повышают уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), также известного как «плохой» холестерин. Со временем высокий уровень холестерина ЛПНП может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как атеросклероз или болезни коронарных артерий. Тем не менее, новое исследование опровергает гипотезу, что жирная молочная продукция вредна. Неожиданные результаты были опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Марсия Отто (Marcia Otto) — сотрудник кафедры эпидемиологии, генетики человека и наук об окружающей среде в Медицинском научном центре Университета Техаса (Department of Epidemiology, Human Genetics, and Environmental Sciences at the University of Texas Health Science Cente) в Хьюстоне является автором исследования. Молочный жир может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инсульт.

Материалы и методы обследования

Чтобы изучить влияние молочных продуктов на риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, Мозаффариан с соавторами исследования изучили более 2900 людей в возрасте от 65 лет и старше.

Исследователи измерили уровни содержания в крови трех жирных кислот, содержащихся в молочных продуктах, в начале исследования в 1992 году, через 6 лет, а затем и через 13 лет. В течение 22-летнего периода наблюдения 2428 участников умерли. Из этих смертей 833 были связаны с сердечными заболеваниями.

Результаты научной работы

Ни одна из трех исследованных жирных кислот не коррелировала с риском общей смертности. Фактически, высокие уровни циркуляции гептадекановой жирной кислоты были связаны с меньшим риском смерти от сердечных заболеваний. Кроме того, взрослые с более высоким содержанием жирных кислот в целом были на 42% менее склонны к смерти от инсульта, как показал анализ.

Были изучены взаимосвязь с «общей смертностью, причиной смертности и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)».

Рекомендации по питанию следует пересмотреть. Согласно данным исследованиям, стало ясно, что в настоящие диетические рекомендации необходимо внести поправки.

«В соответствии с предыдущими выводами, — говорит Отто, — наши результаты подчеркивают необходимость пересмотра нынешнего диетического руководства по цельномолочным продуктам, которые являются богатым источником питательных веществ, таких как кальций и калий».

«Они важны для здоровья не только в детском возрасте, но и в течение всей жизни, особенно в последующие годы, когда более распространены недоедание и такие условия, как остеопороз», — добавляет исследователь.

“Результаты исследования показывают, что жирная кислота, присутствующая в молочных продуктах, может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно от инсульта», говорит Марсия Отто.

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Выводы

«Потребители подвергаются столь различной и противоречивой информации о диете, особенно в отношении жиров», — и она подчеркивает тот факт, что молочный жир действительно полезен. «Важно знать о надежных исследованиях, чтобы люди могли сделать более взвешенный выбор, основанный на научных фактах, а не на слухах», — заключает Отто.

Авторы другого исследования утверждают, что молочные продукты — хороший диетический источник некоторых видов витамина К.
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 Теги: молочные продукты, польза

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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