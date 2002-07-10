Раздел: Медицина
Медики рассказали о последствиях ожирения
Людей с метаболически здоровым ожирением крайне мало.
Ожирение связывают с развитием многих заболеваний и состояний, а также риск смерти от различных причин. Однако ученые из Канады установили, что ожирение не связано с риском смерти.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Исследование объясняет, что причина смертности заключается в других патологических состояниях, которые нередко присутствуют у людей с ожирением, говорится в журнале Clinical Obesity.
Ученые исследовали данные 50 человек с лишним весом на протяжении 13 лет. Всех людей поделили на категории в зависимости от степени их полноты и наличия у них метаболических отклонений – повышенного сахара в крови, высокого артериального давления и плотной концентрации липидов.
Эксперимент показал, что у человека может быть ожирение, но при этом может не быть метаболических нарушений. В таком случае, идет речь о здоровом ожирении, которое не увеличивает риск смертности.
Однако ученые объясняют, что людей с метаболически здоровым ожирением крайне мало, среди исследуемых такое явление зафиксировали в 1,2% добровольцев.
Читайте также: Медики предупредили об опасных последствиях бессонницы
Риск смерти повышается у людей с высоким артериальным давлением, уровнем жиров и глюкозы в крови.
Ожирение связывают с развитием многих заболеваний и состояний, а также риск смерти от различных причин. Однако ученые из Канады установили, что ожирение не связано с риском смерти.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Исследование объясняет, что причина смертности заключается в других патологических состояниях, которые нередко присутствуют у людей с ожирением, говорится в журнале Clinical Obesity.
Ученые исследовали данные 50 человек с лишним весом на протяжении 13 лет. Всех людей поделили на категории в зависимости от степени их полноты и наличия у них метаболических отклонений – повышенного сахара в крови, высокого артериального давления и плотной концентрации липидов.
Эксперимент показал, что у человека может быть ожирение, но при этом может не быть метаболических нарушений. В таком случае, идет речь о здоровом ожирении, которое не увеличивает риск смертности.
Однако ученые объясняют, что людей с метаболически здоровым ожирением крайне мало, среди исследуемых такое явление зафиксировали в 1,2% добровольцев.
Читайте также: Медики предупредили об опасных последствиях бессонницы
Риск смерти повышается у людей с высоким артериальным давлением, уровнем жиров и глюкозы в крови.
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