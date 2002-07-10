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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали о последствиях ожирения

Медики рассказали о последствиях ожиренияЛюдей с метаболически здоровым ожирением крайне мало.

Ожирение связывают с развитием многих заболеваний и состояний, а также риск смерти от различных причин. Однако ученые из Канады установили, что ожирение не связано с риском смерти.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Исследование объясняет, что причина смертности заключается в других патологических состояниях, которые нередко присутствуют у людей с ожирением, говорится в журнале Clinical Obesity.

Ученые исследовали данные 50 человек с лишним весом на протяжении 13 лет. Всех людей поделили на категории в зависимости от степени их полноты и наличия у них метаболических отклонений – повышенного сахара в крови, высокого артериального давления и плотной концентрации липидов.

Эксперимент показал, что у человека может быть ожирение, но при этом может не быть метаболических нарушений. В таком случае, идет речь о здоровом ожирении, которое не увеличивает риск смертности.

Однако ученые объясняют, что людей с метаболически здоровым ожирением крайне мало, среди исследуемых такое явление зафиксировали в 1,2% добровольцев.

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Риск смерти повышается у людей с высоким артериальным давлением, уровнем жиров и глюкозы в крови.

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 Теги: Медики, ожирение

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Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
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