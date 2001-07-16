Раздел: Медицина
Медики подсчитали, какое количество выкуренных сигарет негативно влияет на здоровье сердца
Курения сигарет с большой вероятностью может возникнуть фибрилляция предсердий.
Норвежские ученые подсчитали, какое количество выкуренных сигарет негативно влияет на здоровье сердца.
Для получения информации представители науки проанализировали 29 исследований, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Эксперимент показал, что от курения сигарет с большой вероятностью может возникнуть фибрилляция предсердий. Также повышается вероятность развития аритмии мерцательного типа. Такое заболевание повышает риск преждевременной смерти в несколько раз.
Всего в исследовании приняли участие 7 тысяч человек. Оказалось, что вероятность развития фибрилляции предсердий напрямую зависит от количества выкуренных сигарет.
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Таким образом, риск развития вышеуказанной сердечной болезни повышается на 9%, если выкуривать 5 сигарет ежедневно, а 10 сигарет в день повысят этот показатель до 14%. Если ежедневно выкуривать пачку сигарет, вероятность развития фибрилляции предсердий вырастет на 32%.
Норвежские ученые подсчитали, какое количество выкуренных сигарет негативно влияет на здоровье сердца.
Для получения информации представители науки проанализировали 29 исследований, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Эксперимент показал, что от курения сигарет с большой вероятностью может возникнуть фибрилляция предсердий. Также повышается вероятность развития аритмии мерцательного типа. Такое заболевание повышает риск преждевременной смерти в несколько раз.
Всего в исследовании приняли участие 7 тысяч человек. Оказалось, что вероятность развития фибрилляции предсердий напрямую зависит от количества выкуренных сигарет.
Читайте также: Медики рассказали, как количество детей влияет на здоровье женщины
Таким образом, риск развития вышеуказанной сердечной болезни повышается на 9%, если выкуривать 5 сигарет ежедневно, а 10 сигарет в день повысят этот показатель до 14%. Если ежедневно выкуривать пачку сигарет, вероятность развития фибрилляции предсердий вырастет на 32%.
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