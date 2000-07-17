Врачи назвали основные достоинства и недостатки монодиет

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На шведской диете ты сможешь очистить организм от токсинов и сбросить около семи килограммов за неделю.

Теперь вы будете знать все об очищающих диетах.

У одной из самых эффективных диет есть, несомненно, множество плюсов, но недостатки тоже есть. Начнем с достоинств. Самым главным несомненным достоинством диеты Пьера Дюкана являются потерянные килограммы и то, что вес совсем несложно поддерживать, если соблюдать все правила питания.