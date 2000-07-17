Раздел: Медицина
Врачи назвали основные достоинства и недостатки монодиет
Использование таких диет имеет свои плюсы и минусы.
Огромное количество девушек и женщин всегда хочет избавиться от нескольких лишних килограммов. Однако, для этого нужно попотеть в спортзале, ограничить себя в употреблении сладостей и мучного. Но, у кого-то нет времени, у кого-то денег, кто-то не может отвыкнуть от постоянных перекусов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Кажется, что монодиета — вот настоящее спасение. Просто нужно выбрать один из низкокалорийных продуктов (кефир, гречка, рис, яблоки, грейпфрут и т.д.) и употреблять его в неограниченных количествах, избавляясь при этом от лишнего веса. Продолжительность такой диеты составляет от 2 до 5 дней. Плюсы у такой диеты есть.
Организм отдыхает от постоянного переваривания тяжелой пищи, очищается от шлаков и токсинов. Продукты, которые используются для монодиет, в большинстве своем, полезны.
Но, если кушать какой-то продукт постоянно, организм не только недополучит множество полезных веществ, но и просто перестанет усваивать получаемый продукт. Вы кушаете, а переварить пищу не можете. Ведь наша пищеварительная система запрограммирована на усвоение разнообразной пищи. Налицо нарушение обмена веществ. Наступает истощение желез, выделяющих ферменты.
Например, кефирная диета не дает организму углеводов, зато дает переизбыток белка, что перегружает почки. А огромное количество кисломолочных бактерий приведет к дисбактериозу.
Яблочная диета, наоборот, дает переизбыток углеводов и не снабжает организм белком. На такой диете вы потеряете не только лишний вес, но и мышцы, а также получите снижение умственных способностей.
Монодиеты не дают стойкого результата. Прежний вес в скором времени обычно возвращается с избытком.
Взвесив все «за» и «против», попробуйте завести новую здоровую привычку: раз в неделю проводить разгрузочный день на любом продукте (овощные соки, гречка, яблоки). Обязательно при этом соблюдать питьевой режим. Придерживаться такой системы можно всю жизнь.
Читайте также: Ученые рассказали, чем опасны коктейльные трубочки
Тогда будете здоровы и, пусть медленно, но похудеете и сможете поддерживать свой оптимальный вес.
Огромное количество девушек и женщин всегда хочет избавиться от нескольких лишних килограммов. Однако, для этого нужно попотеть в спортзале, ограничить себя в употреблении сладостей и мучного. Но, у кого-то нет времени, у кого-то денег, кто-то не может отвыкнуть от постоянных перекусов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Кажется, что монодиета — вот настоящее спасение. Просто нужно выбрать один из низкокалорийных продуктов (кефир, гречка, рис, яблоки, грейпфрут и т.д.) и употреблять его в неограниченных количествах, избавляясь при этом от лишнего веса. Продолжительность такой диеты составляет от 2 до 5 дней. Плюсы у такой диеты есть.
Организм отдыхает от постоянного переваривания тяжелой пищи, очищается от шлаков и токсинов. Продукты, которые используются для монодиет, в большинстве своем, полезны.
Но, если кушать какой-то продукт постоянно, организм не только недополучит множество полезных веществ, но и просто перестанет усваивать получаемый продукт. Вы кушаете, а переварить пищу не можете. Ведь наша пищеварительная система запрограммирована на усвоение разнообразной пищи. Налицо нарушение обмена веществ. Наступает истощение желез, выделяющих ферменты.
Например, кефирная диета не дает организму углеводов, зато дает переизбыток белка, что перегружает почки. А огромное количество кисломолочных бактерий приведет к дисбактериозу.
Яблочная диета, наоборот, дает переизбыток углеводов и не снабжает организм белком. На такой диете вы потеряете не только лишний вес, но и мышцы, а также получите снижение умственных способностей.
Монодиеты не дают стойкого результата. Прежний вес в скором времени обычно возвращается с избытком.
Взвесив все «за» и «против», попробуйте завести новую здоровую привычку: раз в неделю проводить разгрузочный день на любом продукте (овощные соки, гречка, яблоки). Обязательно при этом соблюдать питьевой режим. Придерживаться такой системы можно всю жизнь.
Читайте также: Ученые рассказали, чем опасны коктейльные трубочки
Тогда будете здоровы и, пусть медленно, но похудеете и сможете поддерживать свой оптимальный вес.
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