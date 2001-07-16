Раздел: Медицина
Врачи объяснили, в чем заключается вред майонеза
Главная опасность этого соуса заключается в высокой калорийности.
Многие из вредных черт майонеза приписываются этому продукту незаслуженно, считают нутрициологи. Насколько же опасен для здоровья присутствующий в питании человека популярнейший майонезный соус? Майонез мало кто готовит самостоятельно – обычно его покупают в магазине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HealthyStyle.
Противники этого продукта утверждают, что в нем «сплошные химия и вред». Но так ли это на самом деле?..
Специалисты поделились мнением на этот счет. Их вывод: никакой «химии» в майонезе на самом деле нет.
Специалисты пояснили, что основу популярного соуса составляют масло, яичные желтки, горчица и соль. В качестве добавок в его состав производителями используется лимонный сок и загустители из натурального сырья, такие как морские водоросли, камедь рожкового и горохового деревьев, растворимая клетчатка.
Также в покупном майонезе отсутствуют опасные для здоровья трансжиры из разряда маргаринов и вредные переработанные пальмовое и кокосовое масла. По словам экспертов по питанию, эти жиры просто технологически непригодны в рецептуре майонеза.
Специалисты сочли несостоятельными обвинения майонеза в том, что он содержит в себе много опасного для сердца и сосудов холестерина. «Многочисленные исследования последних лет показали, что холестерин из пищи не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и не связан напрямую с уровнем холестерина в крови. Только животные жиры могут привести к нарушению липидного обмена и повышают риск атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний», — резюмировали они.
Чего стоит опасаться в майонезе, это его очень высокой калорийности: 100 граммов классического «провансаля» — целых 624 ккал. В сущности, подчеркивают медики, даже в этом нет большого риска – но строго при условии здорового питания, отказа от вредных продуктов. Главная проблема в том, что к потреблению майонеза тяготеют люди, без того поедающие много животных жиров, сахара, белого хлеба и выпечки, полагают научные работники.
Изготовители майонеза используют обычно подсолнечное масло – источник омега-6 жирных кислот, избыток которых в питании приводит к сгущению крови, замедлению обмена веществ, повышенному риску сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Читайте также: Врачи назвали основные достоинства и недостатки монодиет
В тех случаях, когда питание человека более сбалансировано, умеренное употребление майонеза лишь разнообразит рацион, высказались ученые.
Многие из вредных черт майонеза приписываются этому продукту незаслуженно, считают нутрициологи. Насколько же опасен для здоровья присутствующий в питании человека популярнейший майонезный соус? Майонез мало кто готовит самостоятельно – обычно его покупают в магазине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HealthyStyle.
Противники этого продукта утверждают, что в нем «сплошные химия и вред». Но так ли это на самом деле?..
Специалисты поделились мнением на этот счет. Их вывод: никакой «химии» в майонезе на самом деле нет.
Специалисты пояснили, что основу популярного соуса составляют масло, яичные желтки, горчица и соль. В качестве добавок в его состав производителями используется лимонный сок и загустители из натурального сырья, такие как морские водоросли, камедь рожкового и горохового деревьев, растворимая клетчатка.
Также в покупном майонезе отсутствуют опасные для здоровья трансжиры из разряда маргаринов и вредные переработанные пальмовое и кокосовое масла. По словам экспертов по питанию, эти жиры просто технологически непригодны в рецептуре майонеза.
Специалисты сочли несостоятельными обвинения майонеза в том, что он содержит в себе много опасного для сердца и сосудов холестерина. «Многочисленные исследования последних лет показали, что холестерин из пищи не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и не связан напрямую с уровнем холестерина в крови. Только животные жиры могут привести к нарушению липидного обмена и повышают риск атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний», — резюмировали они.
Чего стоит опасаться в майонезе, это его очень высокой калорийности: 100 граммов классического «провансаля» — целых 624 ккал. В сущности, подчеркивают медики, даже в этом нет большого риска – но строго при условии здорового питания, отказа от вредных продуктов. Главная проблема в том, что к потреблению майонеза тяготеют люди, без того поедающие много животных жиров, сахара, белого хлеба и выпечки, полагают научные работники.
Изготовители майонеза используют обычно подсолнечное масло – источник омега-6 жирных кислот, избыток которых в питании приводит к сгущению крови, замедлению обмена веществ, повышенному риску сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Читайте также: Врачи назвали основные достоинства и недостатки монодиет
В тех случаях, когда питание человека более сбалансировано, умеренное употребление майонеза лишь разнообразит рацион, высказались ученые.
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