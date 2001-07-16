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Раздел: Медицина  
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Названы простые методы развития мышц не вставая со стула

Названы простые методы развития мышц не вставая со стула Такая тренировка подойдёт даже для тех, кто весь день проходит в положении сидя.

Время, затраченное на выполнение этих упражнений, равняется времени выпитой чашки кофе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Пресс — втягивание живота

Не подымаясь с рабочего места, работай с мышцами пресса. На выдохе втягиваешь живот как можно сильнее, задерживаешь такое положение на 3-4 секунды. Расслабляешь мышцы на вдохе. Для начала достаточно 10 повторов. Дальше, чем больше, тем лучше. Упражнение комплексное. Прорабатывает не только пресс, но и стимулирует работу кишечника.

Ягодицы – сжатие и подъем

Сядь на край стула. Корпус наклони немного вперед. Руки держи перед собой на столе, при этом не опирайся об него. Сожми ягодичные мышцы, усилием приподними таз над стулом буквально на несколько миллиметров. Останься в положении на пару секунд. Вернись в исходную точку. Повтори минимум 15 раз. Если будешь выполнять упражнение усердно, то ягодицы начнут гореть.

Бедра — приседания «все включено»

Для приседаний тебе придется встать со стула. При выполнении упражнения задействованы не только ноги, включаются в работу тазобедренные суставы, ягодицы, мышцы спины. Бедра в нижней точке параллельны полу. Не приседай глубоко. Спина прямая. Выполни упражнение 15-20 раз, в несколько подходов.

Для поддержки организма в тонусе также необходимо выпивать по два литра жидкости в день.

Диетологи и тренеры рекомендуют держать при себе стакан или бутылку с водой, чтобы восполнить баланс жидкости было проще. Если заставить себя не получается, процесс употребления воды можно сделать более ярким.

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Для этого используй красивую бутылку, выполненную из качественного материала. Кроме того, для улучшения вкусовых факторов воды, добавляй туда ягоды, фрукты, веточки растений и прочие полезные ингредиенты.
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 Теги: тренировка, мышцы

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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