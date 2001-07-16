Раздел: Медицина
Названы продукты, уменьшающие риск инсульта
Американские ученые пришли к интересным выводам.
Сливочное масло, сыр и йогурт не увеличивают риск болезней сердца. Более того, исследование показало, что эти продукты могут даже предотвратить инсульт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Йогурт, сыр, сливочное масло и молоко не увеличивают риск болезней сердца, несмотря на то, что они содержат насыщенные жиры. Исследователи из Университета Техаса выяснили, что употребление жирных молочных продуктов, напротив, на 42% снижает риск смерти от инсульта.
Появилось еще одно доказательство того, что вопреки распространенным суждениям, молочный жир не повышает риск смерти от болезней сердца и показатели смертности у пожилых людей. Присутствующие в молочных продуктах жирные кислоты помогают людям защищаться от болезней сердца и сосудов, включая инсульты.
Между тем очень многие врачи и диетологи рекомендуют людям выбирать молочные продукты с низким содержанием жира или совсем без жира. Авторы нынешнего исследования предупреждают, что подобного рода продукты часто содержат высокий уровень сахара, который может приводить к болезням сердца.
Молоко, йогурт и сыр имеют очень полезные питательные вещества вроде кальция, которые снижают артериальное давление. В молочных продуктах также содержатся противовоспалительные жирные кислоты.
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Исследователи из США выражают сожаление в связи с тем, что сегодня потребителей атакуют разного рода противоречивой информацией о питании, и особенно об употреблении жиров. Необходимо упорядочить эти данные для того, чтобы люди могли принимать более сбалансированное и информированное решение на основе научных фактов, а не домыслов.
Сливочное масло, сыр и йогурт не увеличивают риск болезней сердца. Более того, исследование показало, что эти продукты могут даже предотвратить инсульт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Йогурт, сыр, сливочное масло и молоко не увеличивают риск болезней сердца, несмотря на то, что они содержат насыщенные жиры. Исследователи из Университета Техаса выяснили, что употребление жирных молочных продуктов, напротив, на 42% снижает риск смерти от инсульта.
Появилось еще одно доказательство того, что вопреки распространенным суждениям, молочный жир не повышает риск смерти от болезней сердца и показатели смертности у пожилых людей. Присутствующие в молочных продуктах жирные кислоты помогают людям защищаться от болезней сердца и сосудов, включая инсульты.
Между тем очень многие врачи и диетологи рекомендуют людям выбирать молочные продукты с низким содержанием жира или совсем без жира. Авторы нынешнего исследования предупреждают, что подобного рода продукты часто содержат высокий уровень сахара, который может приводить к болезням сердца.
Молоко, йогурт и сыр имеют очень полезные питательные вещества вроде кальция, которые снижают артериальное давление. В молочных продуктах также содержатся противовоспалительные жирные кислоты.
Читайте также: Названы простые методы развития мышц не вставая со стула
Исследователи из США выражают сожаление в связи с тем, что сегодня потребителей атакуют разного рода противоречивой информацией о питании, и особенно об употреблении жиров. Необходимо упорядочить эти данные для того, чтобы люди могли принимать более сбалансированное и информированное решение на основе научных фактов, а не домыслов.
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