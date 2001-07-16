Врачи рассказали, когда лучше готовиться к беременности

Если ребенка зачали зимой, он будет более стройным, так как его тело сможет более эффективно сжигать жир.



Об этом говорится в исследовании Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Оказалось, у детей, зачатых в холодное время года, больше коричневого жира. Данный тип жировых клеток способен сжигать белый жир (запасает энергию) с целью получения энергии для обогрева организма, пишет



Также эксперименты с мышами показали: грызуны, спаривавшиеся в условиях более низких температур, рожали мышат с более высоким уровнем коричневого жира. Однако есть основания полагать, что влияют и температуры, в которых жили родители до зачатия ребенка. Дело в том, что для эпигенетических изменений (изменений в геноме под воздействием внешних обстоятельств) воздействие низких температур должно сохраняться довольно долго.



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Было установлено: температура, при которой содержали самок до и после спаривания, никак не влияла на жировую ткань у потомства. Но если самцов держали при относительно низких температурах в течение нескольких дней до спаривания, у потомства было больше активного коричневого жира и оно набирало меньше веса на жирных продуктах. Анализ спермы показал: у самцов, живших в прохладном помещении, наблюдались изменения в активности генов. Это говорит о том, что был запущен механизм адаптации. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом говорится в исследовании Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Оказалось, у детей, зачатых в холодное время года, больше коричневого жира. Данный тип жировых клеток способен сжигать белый жир (запасает энергию) с целью получения энергии для обогрева организма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua Также эксперименты с мышами показали: грызуны, спаривавшиеся в условиях более низких температур, рожали мышат с более высоким уровнем коричневого жира. Однако есть основания полагать, что влияют и температуры, в которых жили родители до зачатия ребенка. Дело в том, что для эпигенетических изменений (изменений в геноме под воздействием внешних обстоятельств) воздействие низких температур должно сохраняться довольно долго.Было установлено: температура, при которой содержали самок до и после спаривания, никак не влияла на жировую ткань у потомства. Но если самцов держали при относительно низких температурах в течение нескольких дней до спаривания, у потомства было больше активного коричневого жира и оно набирало меньше веса на жирных продуктах. Анализ спермы показал: у самцов, живших в прохладном помещении, наблюдались изменения в активности генов. Это говорит о том, что был запущен механизм адаптации.



