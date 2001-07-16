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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, когда лучше готовиться к беременности

Врачи рассказали, когда лучше готовиться к беременностиЕсли ребенка зачали зимой, он будет более стройным, так как его тело сможет более эффективно сжигать жир.

Об этом говорится в исследовании Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Оказалось, у детей, зачатых в холодное время года, больше коричневого жира. Данный тип жировых клеток способен сжигать белый жир (запасает энергию) с целью получения энергии для обогрева организма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.

Также эксперименты с мышами показали: грызуны, спаривавшиеся в условиях более низких температур, рожали мышат с более высоким уровнем коричневого жира. Однако есть основания полагать, что влияют и температуры, в которых жили родители до зачатия ребенка. Дело в том, что для эпигенетических изменений (изменений в геноме под воздействием внешних обстоятельств) воздействие низких температур должно сохраняться довольно долго.

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Было установлено: температура, при которой содержали самок до и после спаривания, никак не влияла на жировую ткань у потомства. Но если самцов держали при относительно низких температурах в течение нескольких дней до спаривания, у потомства было больше активного коричневого жира и оно набирало меньше веса на жирных продуктах. Анализ спермы показал: у самцов, живших в прохладном помещении, наблюдались изменения в активности генов. Это говорит о том, что был запущен механизм адаптации.
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 Теги: беременность, зачатие ребенка

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Сегодня, 09:15 » Автор: Алена Шимко
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