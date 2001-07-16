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Раздел: Медицина  
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Этот вид фастфуда медики считают полезным для здоровья

Этот вид фастфуда медики считают полезным для здоровьяСамые известные представители фастфуда – бургеры – не раз объявлялись вредными продуктами, вызывающими ожирение.

Однако новое исследование ученых может полностью перевернуть подобное представление об этом блюде. Специалисты считают, что объявившие бургеры вредной едой, - поторопились с выводами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.

Китайские ученые из Сычуаньского университета озвучили мнение о том, что бургеры могут быть совершенно безвредными для человеческого организма, - но строго при условии ограниченного употребления. Их выводы базируются на результатах наблюдении за состоянием здоровья людей на протяжении нескольких лет. Эти наблюдения свидетельствуют: фастфуд не всегда пагубно отражается на фигуре и самочувствии.

«Те люди, которые позволяли себе съедать бургер не чаще двух раз в неделю, оказались абсолютно здоровы, на них употребление фастфуда практически никак не отразилось», - констатировали специалисты.

Также ученые добавили, что речь идет об употреблении наименее калорийных бургеров. В одном таком изделии может содержаться до 1000 калорий – их уровень повышается вместе с добавлением жирных гарниров и соусов. Но как раз от всевозможных добавок авторы работы настоятельно рекомендуют отказываться всем любителям фастфуд кухни – равно как и от привычки запивать еду сладкими газированными напитками.

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Мало кто из ученых разделяет оптимизм китайских исследователей. По данным, опубликованным в издании Human Reproduction, блюда фастфуда угнетают женскую фертильность и способствуют бесплодию, не говоря уже об их влиянии на ожирение.
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 Теги: бургеры, фастфуд, польза

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Сегодня, 12:37 » Автор: Алена Шимко
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