Раздел: Медицина
Этот вид фастфуда медики считают полезным для здоровья
Самые известные представители фастфуда – бургеры – не раз объявлялись вредными продуктами, вызывающими ожирение.
Однако новое исследование ученых может полностью перевернуть подобное представление об этом блюде. Специалисты считают, что объявившие бургеры вредной едой, - поторопились с выводами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.
Китайские ученые из Сычуаньского университета озвучили мнение о том, что бургеры могут быть совершенно безвредными для человеческого организма, - но строго при условии ограниченного употребления. Их выводы базируются на результатах наблюдении за состоянием здоровья людей на протяжении нескольких лет. Эти наблюдения свидетельствуют: фастфуд не всегда пагубно отражается на фигуре и самочувствии.
«Те люди, которые позволяли себе съедать бургер не чаще двух раз в неделю, оказались абсолютно здоровы, на них употребление фастфуда практически никак не отразилось», - констатировали специалисты.
Также ученые добавили, что речь идет об употреблении наименее калорийных бургеров. В одном таком изделии может содержаться до 1000 калорий – их уровень повышается вместе с добавлением жирных гарниров и соусов. Но как раз от всевозможных добавок авторы работы настоятельно рекомендуют отказываться всем любителям фастфуд кухни – равно как и от привычки запивать еду сладкими газированными напитками.
Читайте также: Медики настаивают на пользе для здоровья субродуктов
Мало кто из ученых разделяет оптимизм китайских исследователей. По данным, опубликованным в издании Human Reproduction, блюда фастфуда угнетают женскую фертильность и способствуют бесплодию, не говоря уже об их влиянии на ожирение.
Однако новое исследование ученых может полностью перевернуть подобное представление об этом блюде. Специалисты считают, что объявившие бургеры вредной едой, - поторопились с выводами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.
Китайские ученые из Сычуаньского университета озвучили мнение о том, что бургеры могут быть совершенно безвредными для человеческого организма, - но строго при условии ограниченного употребления. Их выводы базируются на результатах наблюдении за состоянием здоровья людей на протяжении нескольких лет. Эти наблюдения свидетельствуют: фастфуд не всегда пагубно отражается на фигуре и самочувствии.
«Те люди, которые позволяли себе съедать бургер не чаще двух раз в неделю, оказались абсолютно здоровы, на них употребление фастфуда практически никак не отразилось», - констатировали специалисты.
Также ученые добавили, что речь идет об употреблении наименее калорийных бургеров. В одном таком изделии может содержаться до 1000 калорий – их уровень повышается вместе с добавлением жирных гарниров и соусов. Но как раз от всевозможных добавок авторы работы настоятельно рекомендуют отказываться всем любителям фастфуд кухни – равно как и от привычки запивать еду сладкими газированными напитками.
Читайте также: Медики настаивают на пользе для здоровья субродуктов
Мало кто из ученых разделяет оптимизм китайских исследователей. По данным, опубликованным в издании Human Reproduction, блюда фастфуда угнетают женскую фертильность и способствуют бесплодию, не говоря уже об их влиянии на ожирение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1493
0
Также советуем посмотреть
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
- Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа
- Уфологи показали доказательства существования «НЛО» в Арктике и Антарктике
- Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
- Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
- «Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
- Все для русских туристов: Сеть насмешило фото, сделанное в турецком караоке-баре
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
Оставьте свой комментарий