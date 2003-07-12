Раздел: Медицина
5 эфирных масел, способствующих похудению
Многие не могут сбросить лишний вес, и порой причина этому – неправильное или же неподходящее похудение.
Чтобы гарантированно и надолго сбросить лишние килограммы, необходимо правильно подобрать для себя план похудения. И в первую очередь необходимо помнить, что похудение должно приносить не только результат, но и обеспечивать приятный процесс! Идеальный вариант – эфирные масла для похудения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Существует теория, что эфирные масла помогают в процессе похудения.
Масло грейпфрута
Масло грейпфрута улучшает обмен веществ, убирает растяжки и способствует похудению. Его можно использовать в сауне, где летучие вещества эфирного масла проникают в клетки кожи через воздух, а также через дыхательные пути, запуская процесс похудения. Очень важно, чтобы аромамасло было натуральным без содержания синтетических добавок.
Масло розмарина
Ванна с маслом розмарина. Еще одним отличным средством для похудения является эфирное масло розмарина, которое тонизирует кожу, улучшает метаболизм и выводит шлаки.
С ним можно принимать ванну, соединяя процесс ухода за кожей, расслаблением с похудением и общим оздоровлением. Добиться заметного результата поможет натуральный концентрат для ванн.
Лаванда
Ванна с маслом лаванды. Помогает бороться с лишними килограммами и эфирное масло лаванды, которые обладает успокаивающим действием. А это незаменимая помощь в сложные периоды нервного напряжения, которые и провоцируют «срывы» и бесконтрольные поглощения пищи.
Быстро успокоиться и предупредить такие действия поможет ванна с маслом лаванды (например, используя натуральный жидкий концентрат для ванн, которая быстро снимет напряжение и приведет нервную систему в норму.
Масло цитрусовых
Душ с маслом цитрусовых. Кроме того, помогать организму худеть можно и во время приема душа, используя средства с содержанием набора эфирных масел. В этом вам поможет пена для душа, в состав которой входят эфирные масла цитрусовых, бергамота, розы, орхидеи и других растений.
Масло кипариса
Ароматерапия с маслом кипариса. Вдыхание ароматов эфирного масла кипариса поможет обуздать аппетит в любой ситуации. Для этого следует лишь носить с собой флакончик масла и открывать его в моменты, когда рука тянется к очередному пирожному или торту на вечеринке или корпоративном празднике.
Читайте также: Эти пять продуктов способствуют быстрому похудению
Это аромамасло притупляет вкусовые рецепторы и центр в головном мозге, отвечающий за аппетит. Всего лишь несколько вдохов через нос ароматов эфирного масла кипариса помогут справиться с сильным желанием полакомиться запретным продуктом. Эти 5 эфирных масел и техник их использования станут настоящей находкой для тех, кто хочет похудеть легко, быстро и на длительное время.
Чтобы гарантированно и надолго сбросить лишние килограммы, необходимо правильно подобрать для себя план похудения. И в первую очередь необходимо помнить, что похудение должно приносить не только результат, но и обеспечивать приятный процесс! Идеальный вариант – эфирные масла для похудения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Существует теория, что эфирные масла помогают в процессе похудения.
Масло грейпфрута
Масло грейпфрута улучшает обмен веществ, убирает растяжки и способствует похудению. Его можно использовать в сауне, где летучие вещества эфирного масла проникают в клетки кожи через воздух, а также через дыхательные пути, запуская процесс похудения. Очень важно, чтобы аромамасло было натуральным без содержания синтетических добавок.
Масло розмарина
Ванна с маслом розмарина. Еще одним отличным средством для похудения является эфирное масло розмарина, которое тонизирует кожу, улучшает метаболизм и выводит шлаки.
С ним можно принимать ванну, соединяя процесс ухода за кожей, расслаблением с похудением и общим оздоровлением. Добиться заметного результата поможет натуральный концентрат для ванн.
Лаванда
Ванна с маслом лаванды. Помогает бороться с лишними килограммами и эфирное масло лаванды, которые обладает успокаивающим действием. А это незаменимая помощь в сложные периоды нервного напряжения, которые и провоцируют «срывы» и бесконтрольные поглощения пищи.
Быстро успокоиться и предупредить такие действия поможет ванна с маслом лаванды (например, используя натуральный жидкий концентрат для ванн, которая быстро снимет напряжение и приведет нервную систему в норму.
Масло цитрусовых
Душ с маслом цитрусовых. Кроме того, помогать организму худеть можно и во время приема душа, используя средства с содержанием набора эфирных масел. В этом вам поможет пена для душа, в состав которой входят эфирные масла цитрусовых, бергамота, розы, орхидеи и других растений.
Масло кипариса
Ароматерапия с маслом кипариса. Вдыхание ароматов эфирного масла кипариса поможет обуздать аппетит в любой ситуации. Для этого следует лишь носить с собой флакончик масла и открывать его в моменты, когда рука тянется к очередному пирожному или торту на вечеринке или корпоративном празднике.
Читайте также: Эти пять продуктов способствуют быстрому похудению
Это аромамасло притупляет вкусовые рецепторы и центр в головном мозге, отвечающий за аппетит. Всего лишь несколько вдохов через нос ароматов эфирного масла кипариса помогут справиться с сильным желанием полакомиться запретным продуктом. Эти 5 эфирных масел и техник их использования станут настоящей находкой для тех, кто хочет похудеть легко, быстро и на длительное время.
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