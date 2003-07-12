Раздел: Медицина
В США открыли способ вылечить рак одним уколом
Медикам удалось «обойти» естественный барьер организма.
Как показали лабораторные опыты, разрабатываемое лекарство фактически «выжигает» пораженные участки мозга, стимулируя рост здоровых клеток.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В клинике Университета Джона Хопкинса создали вакцину, способную уничтожить онкологические заболевания мозга на начальном уровне. Успешно проведенное тестирование нового препарата поможет открыть вид терапии, никогда не применяемый ранее.
Ученые использовали так называемые «микроРНК», молекулы модифицированного вида, чтобы получить с их помощью новый препарат. Тестирование проводилось на лабораторных мышах: предварительно им искусственно вживили в мозг опухоль, после чего ввели разработанную вакцину. Как показал опыт, лекарство фактически «выжигало» пораженные участки мозга, стимулируя при этом рост новых здоровых клеточных образований.
Медикам удалось «обойти» естественный барьер организма, являющийся «шлюзом» между мозгом и телом человека. Разработанную вакцину в микроскопических дозах получилось распределить по органическим «пакетам» в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Поглощая их, раковые клетки тем самым освобождают модифицированные микроРНК. О результатах проведенных учеными опытов рассказывает 360.
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Между тем, ранее эксперты выявили способ обнаружения раковых образований в организме человека до того, как симптомы болезни проявят себя. Такой анализ называют «жидкостной биопсией» и базируется он на анализе следовых количеств ДНК опухолевых клеток.
Как показали лабораторные опыты, разрабатываемое лекарство фактически «выжигает» пораженные участки мозга, стимулируя рост здоровых клеток.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В клинике Университета Джона Хопкинса создали вакцину, способную уничтожить онкологические заболевания мозга на начальном уровне. Успешно проведенное тестирование нового препарата поможет открыть вид терапии, никогда не применяемый ранее.
Ученые использовали так называемые «микроРНК», молекулы модифицированного вида, чтобы получить с их помощью новый препарат. Тестирование проводилось на лабораторных мышах: предварительно им искусственно вживили в мозг опухоль, после чего ввели разработанную вакцину. Как показал опыт, лекарство фактически «выжигало» пораженные участки мозга, стимулируя при этом рост новых здоровых клеточных образований.
Медикам удалось «обойти» естественный барьер организма, являющийся «шлюзом» между мозгом и телом человека. Разработанную вакцину в микроскопических дозах получилось распределить по органическим «пакетам» в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Поглощая их, раковые клетки тем самым освобождают модифицированные микроРНК. О результатах проведенных учеными опытов рассказывает 360.
Читайте также: Найден эффективный способ вылечить зубную боль
Между тем, ранее эксперты выявили способ обнаружения раковых образований в организме человека до того, как симптомы болезни проявят себя. Такой анализ называют «жидкостной биопсией» и базируется он на анализе следовых количеств ДНК опухолевых клеток.
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