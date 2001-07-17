Раздел: Медицина
Медики рассказали о главной опасности кондиционеров в помещениях
Кондиционеры неожиданно приводят к смертям.
Учитывая растущую температуру воздуха на планете, востребованность в кондиционерах будет увеличиваться. Данное обстоятельство, по мнению ученых, поспособствует росту человеческой смертности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Связь между популярностью приборов по охлаждению воздуха и увеличением числа смертей обнаружили американские ученые из Висконсинского университета в Мадисоне, чьи доводы на этот счет опубликовало издание Science Alert. Логика ученых понятна: глобальное потепление приведет к увеличению потребности в кондиционерах, а их эксплуатация, в свою очередь, сделает воздух, которым все дышат, еще более грязным. В этом случае на систему энергоснабжения ляжет серьезная нагрузка, что будет означать рост использования угля, нефти и газа, а вместе с этим — и количества твердых частиц в атмосфере, губительно сказывающихся на здоровье.
Читайте также: Медики назвали неожиданную пользу от кондиционеров
Именно с загрязнением воздуха из-за миллионов работающих кондиционеров исследователи и связывают значительное повышение риска преждевременной смерти.
Напомним, в 2017 году медицинский журнал Lancet опубликовал доклад ученых, в котором утверждалось, что загрязнение окружающей среды, включая ухудшающееся качество воды и воздуха, уносит больше человеческих жизней, чем войны, болезни или стихийные бедствия.
В этот раз учеными была разработана компьютерная модель, показавшая, что к 2050 году потребление электроэнергии возрастет в три раза, и это увеличит статистику смертности на дополнительных 600 смертей ежегодно.
Учитывая растущую температуру воздуха на планете, востребованность в кондиционерах будет увеличиваться. Данное обстоятельство, по мнению ученых, поспособствует росту человеческой смертности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Связь между популярностью приборов по охлаждению воздуха и увеличением числа смертей обнаружили американские ученые из Висконсинского университета в Мадисоне, чьи доводы на этот счет опубликовало издание Science Alert. Логика ученых понятна: глобальное потепление приведет к увеличению потребности в кондиционерах, а их эксплуатация, в свою очередь, сделает воздух, которым все дышат, еще более грязным. В этом случае на систему энергоснабжения ляжет серьезная нагрузка, что будет означать рост использования угля, нефти и газа, а вместе с этим — и количества твердых частиц в атмосфере, губительно сказывающихся на здоровье.
Читайте также: Медики назвали неожиданную пользу от кондиционеров
Именно с загрязнением воздуха из-за миллионов работающих кондиционеров исследователи и связывают значительное повышение риска преждевременной смерти.
Напомним, в 2017 году медицинский журнал Lancet опубликовал доклад ученых, в котором утверждалось, что загрязнение окружающей среды, включая ухудшающееся качество воды и воздуха, уносит больше человеческих жизней, чем войны, болезни или стихийные бедствия.
В этот раз учеными была разработана компьютерная модель, показавшая, что к 2050 году потребление электроэнергии возрастет в три раза, и это увеличит статистику смертности на дополнительных 600 смертей ежегодно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
884
0
Также советуем посмотреть
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
- Побег из одесской колонии: заключенные проломили стену
- На Донбассе погиб боец ВСУ
- Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
- Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
- Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа
- Уфологи показали доказательства существования «НЛО» в Арктике и Антарктике
- Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
- Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
- «Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
- Все для русских туристов: Сеть насмешило фото, сделанное в турецком караоке-баре
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
Оставьте свой комментарий