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Самые тяжелые раны на теле теперь можно лечить светом

Самые тяжелые раны на теле теперь можно лечить светом

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