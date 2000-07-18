» » Самые тяжелые раны на теле теперь можно лечить светом
Раздел: Медицина  
0

Самые тяжелые раны на теле теперь можно лечить светом

Самые тяжелые раны на теле теперь можно лечить светомСвет всё более активно используется в медицине.

Врачи успешно используют световую терапию для лечения хронических ран вроде язв и пролежней. Эта методика может оказаться более ценной альтернативой, чем все современные лекарственные препараты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

С некоторых пор свет всё более активно используется в медицине для лечения самых разных расстройств, включая заболевания кожи и болевые ощущения. И вот теперь группа врачей из Великобритании использует световую терапию для борьбы с хроническими ранами вроде язв и пролежней. Речь идёт о методике фототерапии, которая обычно включает в себя использование света только одной волны. К примеру, синий цвет применяется для борьбы с болью, так как он стимулирует производство организмом окиси азота, которая расширяет кровеносные сосуды, улучшает приток крови к различным зонам и тем самым вызывает появление молекул, облегчающих боль.

В тоже время, ультрафиолетовый свет, который обычно вызывает ожоги кожи, а также применяется в соляриях, в небольших и контролируемых количествах производит антимикробное и противовоспалительное воздействия. Сегодня с помощью ультрафиолета медики пытаются лечить расстройства кожи вроде акне и экземы. И вот теперь группа врачей из Великобритании решила применять не одноволновой свет, а комбинацию из трёх его типов, включая красный, ультрафиолетовый и инфракрасный. Этот тройной удар предназначается для лечения труднозаживающих ран. Исследователи создали специальную установку с 32 лампочками, выделяющими все три типа освещения вместе. Считается, что эта установка ускоряет заживление ран за счёт разных механизмов.

Читайте также: Ученые обнаружили самые первые мутации в теле человека

В ходе недавних клинических исследований врачи обнаружили, что данная терапия эффективна в лечении ожогов на кончиках пальцев, вызванных болезнью под названием системная склеродермия, при которой иммунная система по ошибке атакует соединительную ткань, вызывая тяжёлые повреждения на пальцах рук и ног. Медики убеждены, что методику можно также использовать для борьбы с другими язвами, включая диабетическую стопу, а также пролежни, от которых только в России каждый год страдают более миллиона человек. Люди с диабетом входят в особую группу риска в связи с угрозой появления язв и открытых ран, которые не заживают. Это связано с главным осложнением при диабете - плохой циркуляцией крови.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: раны, свет, лечение

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
     566
     0

Похожие новости по теме

Огурцы помогут в лечении импотенции, - медики Огурцы помогут в лечении импотенции, - медики

Медики уверяют, что им удалось обнаружить натуральную альтернативу виагры, которая способна лечить импотенцию.

Профилактика и лечение пролежней, - рецепты целителей Профилактика и лечение пролежней, - рецепты целителей

Пролежни образуются в результате нарушения кровообращения и недостатка движения чаще всего у лежачих больных.

Названы основные причины появления экземы Названы основные причины появления экземы

Медики рассказали, кто в группе риска такого заболевания кожи, как экзема.

Создана новейшая терапия для борьбы с развивающимся раком кожи Создана новейшая терапия для борьбы с развивающимся раком кожи

Рак кожи можно остановить даже на стадии активного развития.

Придумано средство от синдрома хронической усталости Придумано средство от синдрома хронической усталости

Страх перед физическими нагрузками ухудшает симптомы синдрома хронической усталости.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх