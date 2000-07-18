Названо популярное лекарство, повышающее риск онкологии

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Прием данного препарата в ходе беременности чреват развитием церебрального паралича у малыша.

Этот популярный препарат может нанести вред здоровью

Парацетамол — самое распространённое лекарство, которое используют при простуде и гриппе, чтобы снизить температуру. Медики категорически против того, чтобы парацетамол пили беременные.