Раздел: Медицина
Названо популярное лекарство, повышающее риск онкологии
От парацетамола лучше отказаться при беременности.
Употребление парацетамола во время беременности может негативно сказаться на здоровье будущего ребенка. К такому выводу пришли специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Это распространенное обезболивающее на 30% повышает возможность развития синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и аутизмом.
Acetaminophen (ацетаминофен), более известный, как парацетамол, увеличивает риск аутизма у будущих детей на 20%. Как этот препарат влияет на вероятность возникновения синдрома нарушения активности и внимания, пока не ясно.
Ранее врачи связывали это обезболивающее средство с развитием проблем с коммуникацией, а также — со снижением уровня интеллекта детей, чьи матери употребляли его во время беременности.
Парацетамол — активный ингредиент сотен лекарственных средств, которые можно приобрести в аптеке без рецепта. Этот препарат является самым распространенным у беременных женщин, так как они часто пьют его против высокой температуры.
Обезболивающее не вредит здоровью во время краткосрочного лечения, но специалисты советуют беременным обращаться к врачам, которые выпишут необходимые и безопасные препараты.
Многие родители справляются с высокой температурой у ребенка с помощью аспирина – лекарства, эффективность которого давно стоит под вопросом.
Доктор Комаровский объяснил, чем опасно всем привычное лекарство
Читайте также: Психологи поделились принципами корректного наказания детей
Несмотря на эффективность аспирина, безопасность ребенка важнее. Употребление этого лекарства при ангине и других вирусных инфекциях может привести к необратимым последствиям. Лучше при лечении высокой температуры у ребенка использовать парацетамол или ибупрофен.
Употребление парацетамола во время беременности может негативно сказаться на здоровье будущего ребенка. К такому выводу пришли специалисты из Еврейского университета в Иерусалиме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Это распространенное обезболивающее на 30% повышает возможность развития синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и аутизмом.
Acetaminophen (ацетаминофен), более известный, как парацетамол, увеличивает риск аутизма у будущих детей на 20%. Как этот препарат влияет на вероятность возникновения синдрома нарушения активности и внимания, пока не ясно.
Ранее врачи связывали это обезболивающее средство с развитием проблем с коммуникацией, а также — со снижением уровня интеллекта детей, чьи матери употребляли его во время беременности.
Парацетамол — активный ингредиент сотен лекарственных средств, которые можно приобрести в аптеке без рецепта. Этот препарат является самым распространенным у беременных женщин, так как они часто пьют его против высокой температуры.
Обезболивающее не вредит здоровью во время краткосрочного лечения, но специалисты советуют беременным обращаться к врачам, которые выпишут необходимые и безопасные препараты.
Многие родители справляются с высокой температурой у ребенка с помощью аспирина – лекарства, эффективность которого давно стоит под вопросом.
Доктор Комаровский объяснил, чем опасно всем привычное лекарство
Читайте также: Психологи поделились принципами корректного наказания детей
Несмотря на эффективность аспирина, безопасность ребенка важнее. Употребление этого лекарства при ангине и других вирусных инфекциях может привести к необратимым последствиям. Лучше при лечении высокой температуры у ребенка использовать парацетамол или ибупрофен.
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