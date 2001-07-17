Эти витамины предотвращают проблемы с глазами

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Любой современный человек хоть раз в жизни имел проблемы с глазами: усталость, рези, слезотечение, покраснение.

В межсезонье наш организм, как никогда нуждается в поддержке – в полноценном отдыхе, питании и хорошей дозе витамин.