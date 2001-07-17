Раздел: Медицина
Эти витамины предотвращают проблемы с глазами
Рекомендуется получать достаточно витаминов с пищей или в таблетках.
Любой современный человек хоть раз в жизни имел проблемы с глазами: усталость, рези, слезотечение, покраснение. Избавиться от этих проблем помогут витамины для зрения, полноценное питание и сон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Натуральные витамины для зрения и их свойства
Витамин А. Его недостаток в организме может нарушить цветовое зрение и адаптацию к темноте. Витамин можно найти в: говяжьей печени, рыбьем жире, яйцах, зелени, шиповнике, бананах и тыкве. Если употреблять хотя бы 200 г моркови и немного растительного масла, то можно хорошо поддержать зрение.
Витамин E естественный антиоксидант, замедляющий старение организма. Также он сохраняет эластичность, гибкость мышц и сосудов. Витамин содержится в: растительном масле, брокколи, листьях салата, миндале, сое и зеленом горошке. Его дневная норма – 10-30 мг.
Витамин C способствует укреплению стенок капилляров, предотвращает появление катаракты и помогает справиться с глаукомой. Если его не хватает, то глаза быстро устают и краснеют. Аскорбиновая кислота входит в состав: шиповника, лимона, рябины, сладкого перца, яблок, помидоров и белокочанной капусты.
Витамин B1. При его нехватке организм реагирует снижением остроты зрения, вероятностью появления глаукомы. Этот витамин можно встретить в: овсянке, гречке, грецких орехах, печени, пивных дрожжах и свинине.
Витамин B2 снижает утомление глаз, защищает сетчатку от ультрафиолета, способствует хорошей адаптации к темноте. Им богаты следующие продукты: мясо, сыр, печень, хлеб из необработанного зерна.
Витамин В3 способствует нормальному кровоснабжению глаз, а также уменьшает концентрацию холестерина в крови. Он входит в состав: белого мяса, яиц, арахиса, чернослива, шампиньонов и зерен подсолнечника.
Витамин В5. Его нехватка может сказаться на остроте зрения, процессах памяти. Его максимальное количество содержится в: яйцах, цветной капусте, морской рыбе, кисломолочных продуктах, спарже, свекле, говядине и орехах.
Витамины B6, B9, B12 поддерживают работу нервной системы, снимают напряжение с глазных мышц, обеспечивает четкость восприятия. B6 можно встретить в: рыбе, капусте, картофеле, мясе, бананах и молочных продуктах. В9 входит в состав спаржи, капусты, шпината, яблок и бананов. Для восполнения витамина необходимо употреблять в пищу: рыбу, говядину, молочные продукты и яйца.
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Витамин D регулирует обмен фосфора и кальция, стимулирует их всасывание в кишечнике. Его нехватка провоцирует развитие катаракты и остеопороза. Недостаточное количество витамина РР может привести к близорукости, куриной слепоте и атрофии зрительного нерва. Чтобы восполнить их в организме, необходимо есть рыбу, мясо, молоко, овощи.
Любой современный человек хоть раз в жизни имел проблемы с глазами: усталость, рези, слезотечение, покраснение. Избавиться от этих проблем помогут витамины для зрения, полноценное питание и сон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Натуральные витамины для зрения и их свойства
Витамин А. Его недостаток в организме может нарушить цветовое зрение и адаптацию к темноте. Витамин можно найти в: говяжьей печени, рыбьем жире, яйцах, зелени, шиповнике, бананах и тыкве. Если употреблять хотя бы 200 г моркови и немного растительного масла, то можно хорошо поддержать зрение.
Витамин E естественный антиоксидант, замедляющий старение организма. Также он сохраняет эластичность, гибкость мышц и сосудов. Витамин содержится в: растительном масле, брокколи, листьях салата, миндале, сое и зеленом горошке. Его дневная норма – 10-30 мг.
Витамин C способствует укреплению стенок капилляров, предотвращает появление катаракты и помогает справиться с глаукомой. Если его не хватает, то глаза быстро устают и краснеют. Аскорбиновая кислота входит в состав: шиповника, лимона, рябины, сладкого перца, яблок, помидоров и белокочанной капусты.
Витамин B1. При его нехватке организм реагирует снижением остроты зрения, вероятностью появления глаукомы. Этот витамин можно встретить в: овсянке, гречке, грецких орехах, печени, пивных дрожжах и свинине.
Витамин B2 снижает утомление глаз, защищает сетчатку от ультрафиолета, способствует хорошей адаптации к темноте. Им богаты следующие продукты: мясо, сыр, печень, хлеб из необработанного зерна.
Витамин В3 способствует нормальному кровоснабжению глаз, а также уменьшает концентрацию холестерина в крови. Он входит в состав: белого мяса, яиц, арахиса, чернослива, шампиньонов и зерен подсолнечника.
Витамин В5. Его нехватка может сказаться на остроте зрения, процессах памяти. Его максимальное количество содержится в: яйцах, цветной капусте, морской рыбе, кисломолочных продуктах, спарже, свекле, говядине и орехах.
Витамины B6, B9, B12 поддерживают работу нервной системы, снимают напряжение с глазных мышц, обеспечивает четкость восприятия. B6 можно встретить в: рыбе, капусте, картофеле, мясе, бананах и молочных продуктах. В9 входит в состав спаржи, капусты, шпината, яблок и бананов. Для восполнения витамина необходимо употреблять в пищу: рыбу, говядину, молочные продукты и яйца.
Читайте также: Названо популярное лекарство, повышающее риск онкологии
Витамин D регулирует обмен фосфора и кальция, стимулирует их всасывание в кишечнике. Его нехватка провоцирует развитие катаракты и остеопороза. Недостаточное количество витамина РР может привести к близорукости, куриной слепоте и атрофии зрительного нерва. Чтобы восполнить их в организме, необходимо есть рыбу, мясо, молоко, овощи.
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