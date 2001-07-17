Не ежедневно: ученые рассказали, как часто нужно принимать душ

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Израильские ученые сделали сенсационное открытие! Оказывается, слишком частое посещение душа не идет на пользу вашему здоровью. А если вы еще и любите потереть себя гелем или жидким мылом, это вообще сильно не полезно! По словам Рахели Луцати, доктора из Израиля, в летнее время года нужно ходить в душ всего два-три раза в