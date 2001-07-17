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Раздел: Медицина  
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Не ежедневно: ученые рассказали, как часто нужно принимать душ

Не ежедневно: ученые рассказали, как часто нужно принимать душ Водные процедуры, чаще чем 2-3 раза в неделю могут быть вредными.

Эксперты из Университета Джорджа Вашингтона пришли к выводу, что прием душа каждый день увеличивает риск развития инфекций, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

У людей с такой привычкой начинаются проблемы с кожей: снижается степень увлажнения, она становиться более сухой и потрескавшейся. При этом бактерии свободно попадают в организм. Тем не менее, большая часть планеты ежедневно принимает душ, ошибочно полагая, что тем самым снижается риск различных болезней.

В коже человека есть ценные масла, которые вырабатываются натурально, а их удаление с помощью горячей воды нарушает баланс «хороших» бактерий. Такие микроорганизмы поддерживают иммунную систему. Эффективным для здоровья и безопасным для поддержания этого бактериального баланса будет прием душа с периодичностью один-два раза в неделю. В жаркие дни, когда люди обильно потеют, душ можно принимать чаще, но не всегда использовать для этого сильные моющие средства. Иногда бывает достаточно просто сполоснуть тело водой.

Ученые предостерегают, что нельзя нарушать процесс «смазки» тела. Чтобы сохранить водный баланс кожи и не провоцировать возникновение ряда заболеваний, связанных с бактериями, стоит придерживаться следующих рекомендаций во время приема душа:

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• не нужно покрывать все тело мылом;
• интенсивно мыть только неприятно пахнущие зоны (например, подмышки и ступни);
• сухие волосы мыть один раз в несколько недель;
• при перхоти — шампунь показан два три раза в неделю.
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 Теги: душ, гигиена, здоровье

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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