Врачи рассказали о пользе апельсинов

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Австралийские ученые, в ходе исследования в течение 15 лет наблюдавшие за здоровьем почти трех тысяч людей старше 50 лет, пришли к выводу, что апельсины замедляют ухудшение зрения в пожилом возрасте.