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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали о пользе апельсинов

Врачи рассказали о пользе апельсинов
Для улучшения состояния глаз исследователи Университета Сиднея советуют раз в неделю есть цитрусовые, к примеру, апельсины.

Секрет заключается в флавоноидах - соединениях, защищающих сетчатку. И их много содержится в мякоти и кожуре апельсинов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.

Это показало исследование с участием нескольких тысяч человек разных возрастов. Ученые учитывали не только потребление цитрусовых, но и других источников флавоноидов вроде чая, яблок или вина. Оказалось, употребление в пищу хотя бы одного апельсина раз в день снижало вероятность частичной или полной дегенерации сетчатки на 60%, а остальные источники флавоноидов снижали этот риск примерно на 25-30%.

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К слову сказать, кетогенная диета способна остановить развитие глаукомы. Известно, что в рамках соответствующего исследования, специалисты в течение 2 месяцев кормили мышей, склонных к развитию глаукомы, пищей с высоким содержанием жиров. Такая диета укрепляла сетчатку грызунов и защищала их от повышения внутриглазного давления. Глаукома не всегда поддается лечению фармакологическими препаратами, поэтому кетогенная диета может оказаться спасением для многих людей.
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 Теги: апельсин, глаза, зрение, польза

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Сегодня, 11:48 » Автор: Алена Шимко
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