Раздел: Медицина
Врачи рассказали, как укрепить иммунитет
Сильный иммунитет — защита от болезней, поэтому важно следить за его состоянием и регулярно подкреплять.
Разумеется, фундаментом для создания крепкого иммунитета является здоровый образ жизни. Поэтому в первую очередь необходимо отказаться от вредных привычек — употребления алкоголя и курения. От болезней это не защитит, зато снизит риск развития онкологических заболеваний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Из пищевых продуктов необходимо регулярно есть овощи и фрукты — в частности, чеснок, имбирь и лимоны. Также важно следить за приемами пищи — они должны быть сбалансированными, богатыми питательными веществами и витаминами.продукты питания едаЗначительная часть крепкого иммунитета зависит от сна и его качества. Часто можно получить простуду только по причине нехватки сна. Медики рекомендуют спать не менее 7-8 часов, при этом необходимо выработать привычку ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Засыпать рекомендуется до полуночи, чтобы дать организму отдых и возможность вырабатывать определенные гормоны, которые влияют на здоровье.
Немаловажную роль играет вес. Излишняя жировая ткань в организме вырабатывает гормоны, которые способствуют воспалительным процессам. Поэтому нужно держать свой вес в пределах нормы, чтобы не делать лишней нагрузки на иммунитет.спортВсе хорошо в комплексе, поэтому вместе с правильным питанием в здоровом образе жизни фигурирует спорт. Физическая активность регулирует режим сна, помогает бороться с ожирением, а также просто улучшает самочувствие и делает сильнее тело и психику человека.
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Отсутствие стресса. В наше время городским жителям сложно говорить о полном избавлении от излишней нервозности. Однако, в любой ситуации нельзя забывать о том, что сэкономленные нервы — это укрепленный иммунитет. Гормоны стресса серьезно нарушают работу иммунной системы. Поэтому важно работать со своим стрессом, тревогами, паническими атаками или необоснованной агрессией (если все это есть). Не будет лишним записаться на несколько приемов к психологу — так можно лучше узнать себя и в дальнейшем легче справляться со стрессовыми ситуациями, зная особенности своей психики и характера.
Разумеется, фундаментом для создания крепкого иммунитета является здоровый образ жизни. Поэтому в первую очередь необходимо отказаться от вредных привычек — употребления алкоголя и курения. От болезней это не защитит, зато снизит риск развития онкологических заболеваний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Из пищевых продуктов необходимо регулярно есть овощи и фрукты — в частности, чеснок, имбирь и лимоны. Также важно следить за приемами пищи — они должны быть сбалансированными, богатыми питательными веществами и витаминами.продукты питания едаЗначительная часть крепкого иммунитета зависит от сна и его качества. Часто можно получить простуду только по причине нехватки сна. Медики рекомендуют спать не менее 7-8 часов, при этом необходимо выработать привычку ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Засыпать рекомендуется до полуночи, чтобы дать организму отдых и возможность вырабатывать определенные гормоны, которые влияют на здоровье.
Немаловажную роль играет вес. Излишняя жировая ткань в организме вырабатывает гормоны, которые способствуют воспалительным процессам. Поэтому нужно держать свой вес в пределах нормы, чтобы не делать лишней нагрузки на иммунитет.спортВсе хорошо в комплексе, поэтому вместе с правильным питанием в здоровом образе жизни фигурирует спорт. Физическая активность регулирует режим сна, помогает бороться с ожирением, а также просто улучшает самочувствие и делает сильнее тело и психику человека.
Читайте также: Врачи рассказали, как укрепить иммунитет за три дня
Отсутствие стресса. В наше время городским жителям сложно говорить о полном избавлении от излишней нервозности. Однако, в любой ситуации нельзя забывать о том, что сэкономленные нервы — это укрепленный иммунитет. Гормоны стресса серьезно нарушают работу иммунной системы. Поэтому важно работать со своим стрессом, тревогами, паническими атаками или необоснованной агрессией (если все это есть). Не будет лишним записаться на несколько приемов к психологу — так можно лучше узнать себя и в дальнейшем легче справляться со стрессовыми ситуациями, зная особенности своей психики и характера.
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