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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, какой прием пищи обязателен для детей

Медики рассказали, какой прием пищи обязателен для детейПравильное питание для детей – это меню, составленное таким образом, чтобы ребенок кушал понемногу и с небольшими перерывами.

Без завтрака нельзя начинать свой день — железное правило от Ульяны Супрун. Оно относится не только к детям, но и к взрослому населению, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Пропагандист здорового образа жизни, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что продуктивный день нужно начинать с правильного завтрака. Она затронула этот вопрос, так как многие люди пренебрегают первым приемом пищи и не воспитывают в своих детях такую привычку, хотя и знают, что пропуская завтрак можно заработать проблемы со здоровьем.

Чем вредно отказываться от первого приема пищи?

Без завтрака больше хочется съесть «мусор»

Вкусный и полезный завтрак влияет на наше чувство голода в течение дня. Поэтому если твой ребенок не завтракает, то существует высокая вероятность, что уже через пару часов он съест что-то вредное. Человек, который пропускает завтрак, более склонен к употреблению «мусорной» пищи в обед и вечером. Такая еде богата лишними калориями, но обделена питательными веществами.

Растет риск появления желчнокаменной болезни
Часто врачи констатируют наличие камней в желчном пузыре у молодых людей с нормальным весом. После анализа их пищевых привычек обычно оказывается, что они отказываются от завтрака и придерживаются питания без жиров, что и приводит к сгущению желчи.

Без завтрака мозг отказывается работать
В среднем между ужином и завтраком проходит 8-12 часов. Поэтому после пробуждения наш мозг нуждается в подзарядке, чтобы нормально функционировать. Результаты исследований показывают, что именно питательный завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться. Особенно, это важно для детей и подростков.

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Ульяна Супрун утверждает, что завтракать лучше не позднее чем через два часа после пробуждения. Такой прием пищи принесет только пользу организму, при условии здорового содержимого тарелки.
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 Теги: дети, здоровье, завтрак

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Сегодня, 15:08 » Автор: Алена Шимко
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