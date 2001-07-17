Раздел: Медицина
Медики рассказали, какой прием пищи обязателен для детей
Правильное питание для детей – это меню, составленное таким образом, чтобы ребенок кушал понемногу и с небольшими перерывами.
Без завтрака нельзя начинать свой день — железное правило от Ульяны Супрун. Оно относится не только к детям, но и к взрослому населению, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Пропагандист здорового образа жизни, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что продуктивный день нужно начинать с правильного завтрака. Она затронула этот вопрос, так как многие люди пренебрегают первым приемом пищи и не воспитывают в своих детях такую привычку, хотя и знают, что пропуская завтрак можно заработать проблемы со здоровьем.
Чем вредно отказываться от первого приема пищи?
Без завтрака больше хочется съесть «мусор»
Вкусный и полезный завтрак влияет на наше чувство голода в течение дня. Поэтому если твой ребенок не завтракает, то существует высокая вероятность, что уже через пару часов он съест что-то вредное. Человек, который пропускает завтрак, более склонен к употреблению «мусорной» пищи в обед и вечером. Такая еде богата лишними калориями, но обделена питательными веществами.
Растет риск появления желчнокаменной болезни
Часто врачи констатируют наличие камней в желчном пузыре у молодых людей с нормальным весом. После анализа их пищевых привычек обычно оказывается, что они отказываются от завтрака и придерживаются питания без жиров, что и приводит к сгущению желчи.
Без завтрака мозг отказывается работать
В среднем между ужином и завтраком проходит 8-12 часов. Поэтому после пробуждения наш мозг нуждается в подзарядке, чтобы нормально функционировать. Результаты исследований показывают, что именно питательный завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться. Особенно, это важно для детей и подростков.
Читайте также: Медики рассказали, почему стоит отказаться от ужина
Ульяна Супрун утверждает, что завтракать лучше не позднее чем через два часа после пробуждения. Такой прием пищи принесет только пользу организму, при условии здорового содержимого тарелки.
Без завтрака нельзя начинать свой день — железное правило от Ульяны Супрун. Оно относится не только к детям, но и к взрослому населению, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Пропагандист здорового образа жизни, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что продуктивный день нужно начинать с правильного завтрака. Она затронула этот вопрос, так как многие люди пренебрегают первым приемом пищи и не воспитывают в своих детях такую привычку, хотя и знают, что пропуская завтрак можно заработать проблемы со здоровьем.
Чем вредно отказываться от первого приема пищи?
Без завтрака больше хочется съесть «мусор»
Вкусный и полезный завтрак влияет на наше чувство голода в течение дня. Поэтому если твой ребенок не завтракает, то существует высокая вероятность, что уже через пару часов он съест что-то вредное. Человек, который пропускает завтрак, более склонен к употреблению «мусорной» пищи в обед и вечером. Такая еде богата лишними калориями, но обделена питательными веществами.
Растет риск появления желчнокаменной болезни
Часто врачи констатируют наличие камней в желчном пузыре у молодых людей с нормальным весом. После анализа их пищевых привычек обычно оказывается, что они отказываются от завтрака и придерживаются питания без жиров, что и приводит к сгущению желчи.
Без завтрака мозг отказывается работать
В среднем между ужином и завтраком проходит 8-12 часов. Поэтому после пробуждения наш мозг нуждается в подзарядке, чтобы нормально функционировать. Результаты исследований показывают, что именно питательный завтрак позволяет стимулировать память, концентрацию внимания и готовность учиться. Особенно, это важно для детей и подростков.
Читайте также: Медики рассказали, почему стоит отказаться от ужина
Ульяна Супрун утверждает, что завтракать лучше не позднее чем через два часа после пробуждения. Такой прием пищи принесет только пользу организму, при условии здорового содержимого тарелки.
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