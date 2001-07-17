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Раздел: Медицина  
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Медики опровергли связь между ожирением и ранней смертью

Медики опровергли связь между ожирением и ранней смертьюВсе зависит от общего состояния здоровья.

Профессор Дженнифер Кук вместе с группой ученых Йоркского университета провела исследование проблем, связанных с ожирением. Оказалось, что тучность как таковая не повышает вероятность смерти, если в остальном со здоровьем все в порядке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bin.ua.

Специалист отмечает, что гипертензия (повышенное давление), диабет, дислипидемия (повышенный уровень холестерина) и другие болезни увеличивают вероятность смерти, но ожирения это не касается. Другое дело, если к ожирению прибавить, например, сахарный диабет.

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Исследование затрагивало 54 тысячи мужчин и женщин из пяти стран. У некоторых было только ожирение, а у других наблюдались проблемы с метаболизмом, кровяным давлением, уровнем сахара и прочие недуги. Специалисты изучали статистику смертности и сравнивали ее с информацией по людям, которые не страдали ожирением. Оказалось, что с одним только ожирением человек не приобретает повышенный риск смерти.
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 Теги: медики, ожирение, смерть

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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