Раздел: Медицина
Медики рассказали, почему необходимо есть хлеб
Диетолог не советует отказываться от хлеба.
Диетолог Светлана Фус убеждает, что отказываться от употребления хлеба не стоит, поскольку он содержит питательные вещества для организма человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Однако, по убеждению многих людей, хлеб с добавлением семян не является более полезным, говорится на странице диетолога в Facebook.
Все потому, что компоненты, которые содержатся в семенах, очень чувствительны к высоким температурам, поэтому полезные свойства уменьшаются. Такой хлеб содержит большую энергетическую ценность.
Однако диетолог не советует отказываться от хлеба, поскольку он продлевает чувство сытости после еды, тем самым предупреждает лишние перекусы.
Этот продукт содержит полезные для здоровья веществами – клетчатка (некоторые сорта содержат до 5 г на 100 г изделия), витамины группы B, кальций и белок. Допустимая норма хлеба – около 100 граммов в течение дня.
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Поэтому диетолог советует обратить внимание на самочувствие человека после употребления хлеба. Если он не вызывает дискомфорта, не содержит примесей и произведен из цельного зерна, тогда его можно включить в рацион.
Диетолог Светлана Фус убеждает, что отказываться от употребления хлеба не стоит, поскольку он содержит питательные вещества для организма человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Однако, по убеждению многих людей, хлеб с добавлением семян не является более полезным, говорится на странице диетолога в Facebook.
Все потому, что компоненты, которые содержатся в семенах, очень чувствительны к высоким температурам, поэтому полезные свойства уменьшаются. Такой хлеб содержит большую энергетическую ценность.
Однако диетолог не советует отказываться от хлеба, поскольку он продлевает чувство сытости после еды, тем самым предупреждает лишние перекусы.
Этот продукт содержит полезные для здоровья веществами – клетчатка (некоторые сорта содержат до 5 г на 100 г изделия), витамины группы B, кальций и белок. Допустимая норма хлеба – около 100 граммов в течение дня.
Читайте также: Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть свеклу
Поэтому диетолог советует обратить внимание на самочувствие человека после употребления хлеба. Если он не вызывает дискомфорта, не содержит примесей и произведен из цельного зерна, тогда его можно включить в рацион.
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