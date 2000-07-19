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Медики рассказали, почему опасны изнурительные тренировки

Медики рассказали, почему опасны изнурительные тренировки В упражнениях лучше делать перерыв.

Эксперты в области здравоохранения предостерегают об опасности тренировок до седьмого пота, — по их мнению, избыток спорта может иметь негативные последствия для здоровья щитовидной железы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Считается, что занятия спортом эффективны, если человек на них по-настоящему устает. Но ученые призывают выполнять физические упражнения строго умеренно.

Слишком активный спорт может оказаться фактором дополнительного стресса для тела и организма – на фоне такого процесса возможны нарушения в нормальной работе щитовидной железы, указывают медики.

«Во время тренировок гормон стресса кортизол естественным образом вырабатывается организмом как ответная реакция организма на тренировочный стресс. Если человек перегружается, в организме высвобождается высокий уровень кортизола, что чревато нежелательными изменениями в функциях щитовидной железы», — объясняют эксперты.

По их словам, в сфере профессионального спорта хорошо известно явление перетернированности – об этом всегда сигналят результатах лабораторных анализов и медосмотров у спортсменов. Симптомы такой перегрузки аналогичны симптомам дисфункции щитовидной железы.

Однако в профессиональном спорте работают специалисты, которые знают, как нивелировать последствия подобных отклонений. Тех, кто занимается спортом для себя, никто так не контролирует – любители более склонны к чрезмерному напряжению из-за физических упражнений.

Ученые предупреждают: повышенные уровни кортизола из-за слишком активных занятий спортом могут провоцировать воспаления в организме, способные нарушать привычную активность сигнальных путей между мозгом и щитовидной железой. Последняя в таком случае перестает работать правильно.

Повреждения функций щитовидной железы отражаются на работе сразу многих систем организма, поскольку этот орган ответствен за выработку гормонов, влияющих практически на все — обмен веществ, дыхание, сердечный ритм, вес, состояние нервной системы, мышцы, уровень холестерина.

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Маркерами сбоя в щитовидной железе могут быть симптомы усталости, потеря концентрации, полнота низкое либидо, плохое настроение, холодные конечности.
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 Теги: тренировки, опасность

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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