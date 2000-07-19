Раздел: Медицина
В Мексике сделали неожиданное открытие о пиве
Умеренное употребление пива помогает похудеть.
Необычный эксперимент, связанный с употреблением пива, осуществили ученые из Центра передовых исследований Национального политехнического института Мексики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На основании данных, полученных в ходе этих испытаний, мексиканские специалисты пришли к заключению о том, что умеренное потребление безалкогольного пива может приносить определенную пользу организму человека. В частности, «дружба» с этим напитком помогает бороться с лишним весом и уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
У людей, страдающих от избыточного веса, потребление безалкогольного пива, положительно влияет на обменные процессы в организме, констатировали авторы работы. В пользу такого вывода говорят результаты тестов. На протяжении месяца 35 добровольцев от 20 до 40 лет выпивали по 355 мл безалкогольного пива в день.
«Эксперимент показал, что безалкогольное пиво в умеренных дозах помогает кишечнику ускорять ферментативные функции, что защищает человека от набора лишнего веса и, как следствие, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний», — определили в итоге научные специалисты.
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Проведенное в финале медобследование продемонстрировало, что в результате «пивной терапии» в организме людей нормализовались уровень сахара в крови, а также функции клеток поджелудочной железы. В их кишечнике при этом возросло содержание бактерий Bacteroidetes. Совокупность перечисленных факторов и определила те эффекты, которые наблюдались во время эксперимента, считают исследователи.
Необычный эксперимент, связанный с употреблением пива, осуществили ученые из Центра передовых исследований Национального политехнического института Мексики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На основании данных, полученных в ходе этих испытаний, мексиканские специалисты пришли к заключению о том, что умеренное потребление безалкогольного пива может приносить определенную пользу организму человека. В частности, «дружба» с этим напитком помогает бороться с лишним весом и уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
У людей, страдающих от избыточного веса, потребление безалкогольного пива, положительно влияет на обменные процессы в организме, констатировали авторы работы. В пользу такого вывода говорят результаты тестов. На протяжении месяца 35 добровольцев от 20 до 40 лет выпивали по 355 мл безалкогольного пива в день.
«Эксперимент показал, что безалкогольное пиво в умеренных дозах помогает кишечнику ускорять ферментативные функции, что защищает человека от набора лишнего веса и, как следствие, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний», — определили в итоге научные специалисты.
Читайте также: Медики рассказали, почему опасны изнурительные тренировки
Проведенное в финале медобследование продемонстрировало, что в результате «пивной терапии» в организме людей нормализовались уровень сахара в крови, а также функции клеток поджелудочной железы. В их кишечнике при этом возросло содержание бактерий Bacteroidetes. Совокупность перечисленных факторов и определила те эффекты, которые наблюдались во время эксперимента, считают исследователи.
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