Раздел: Медицина
Польза голодания подтверждена учеными из Гарварда
Периодические отказы от пищи продлевают жизнь и укрепляют здоровье.
Ученые из Гарвардского университета утверждают, что периодическое голодание может повысить производительность, продлить годы жизни и улучшить общее состояние здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
По словам экспертов, временное ограничение рациона позволяет поддерживать тело «молодым» на клеточном уровне. Периодическое голодание удерживает митохондрии – важную часть клеток – в гомеостазе, что, в свою очередь, помогает увеличить продолжительность жизни.
В связи с этим медики отмечают крайне высокую пользу популярной диеты 5:2, при соблюдении которой люди соблюдают обычные привычки в питании в течение пяти дней в неделю, а затем резко ограничивают употребление пищи в течение оставшихся 2 дней.
Отмечается, что временное голодание помогает защитить митохондрии от старения, увеличивая продолжительность жизни. Митохондрии расщепляют углеводы и жирные кислоты, обеспечивая клетки энергией. По этой причине их часто называют клеточными «батарейками». Митохондрии существуют в двух состояниях, и когда они чередуются между этими двумя состояниями, они находятся в гомеостазе.
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Исследователи обнаружили, что митохондрии дольше остаются в гомеостазе и медленнее стареют, когда организм периодически голодает. Испытания на нематодах показали, что при отсутствии старых митохондрий организм дольше остается молодым. Таким образом, голодание может являться ключом к долголетию.
Ученые из Гарвардского университета утверждают, что периодическое голодание может повысить производительность, продлить годы жизни и улучшить общее состояние здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
По словам экспертов, временное ограничение рациона позволяет поддерживать тело «молодым» на клеточном уровне. Периодическое голодание удерживает митохондрии – важную часть клеток – в гомеостазе, что, в свою очередь, помогает увеличить продолжительность жизни.
В связи с этим медики отмечают крайне высокую пользу популярной диеты 5:2, при соблюдении которой люди соблюдают обычные привычки в питании в течение пяти дней в неделю, а затем резко ограничивают употребление пищи в течение оставшихся 2 дней.
Отмечается, что временное голодание помогает защитить митохондрии от старения, увеличивая продолжительность жизни. Митохондрии расщепляют углеводы и жирные кислоты, обеспечивая клетки энергией. По этой причине их часто называют клеточными «батарейками». Митохондрии существуют в двух состояниях, и когда они чередуются между этими двумя состояниями, они находятся в гомеостазе.
Читайте также: В Мексике сделали неожиданное открытие о пиве
Исследователи обнаружили, что митохондрии дольше остаются в гомеостазе и медленнее стареют, когда организм периодически голодает. Испытания на нематодах показали, что при отсутствии старых митохондрий организм дольше остается молодым. Таким образом, голодание может являться ключом к долголетию.
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