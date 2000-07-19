Раздел: Медицина
Названо главное правило безопасного употребления фруктов
Хотя фрукты и полезная еда, употреблять их нужно с умом.
Доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия рассказала о том, что употреблять фрукты следует в первой половине дня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Дело в том, что насыщенные природными сахарами плоды представляют собой источник большого количества углеводов – нутриентов, усвоение которых повышает уровень сахара в крови, а, значит, и активирует выработку инсулина.
Диетолог отметила: инсулин мешает распаду жиров в организме, что совершенно нежелательно в вечернее время. Людям с лишним весом, мечтающим о похудении, особенно важно не употреблять сладкие фрукты в позднее время суток – иначе постройнеть не получится, жира в организме может даже прибавиться.
"На ночь яблоки есть не надо, лучше выпить стакан молока или стакан кефира, чтобы к моменту засыпания уровень сахара, и инсулина в крови человека был низким. Высокий уровень инсулина в крови в позднее время поспособствует тому, что человек будет за ночь набирать жир", – сказала эксперт.
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Специалист добавила, что люди с лишними килограммами должны употреблять меньше таких фруктов, как сладкие яблоки, бананы, виноград, авокадо, - хотя и полностью вычеркивать эти плоды из рациона нельзя. Полезнее всего использовать фрукты в качестве перекуса между завтраком и обедом, резюмировала врач.
Доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия рассказала о том, что употреблять фрукты следует в первой половине дня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Дело в том, что насыщенные природными сахарами плоды представляют собой источник большого количества углеводов – нутриентов, усвоение которых повышает уровень сахара в крови, а, значит, и активирует выработку инсулина.
Диетолог отметила: инсулин мешает распаду жиров в организме, что совершенно нежелательно в вечернее время. Людям с лишним весом, мечтающим о похудении, особенно важно не употреблять сладкие фрукты в позднее время суток – иначе постройнеть не получится, жира в организме может даже прибавиться.
"На ночь яблоки есть не надо, лучше выпить стакан молока или стакан кефира, чтобы к моменту засыпания уровень сахара, и инсулина в крови человека был низким. Высокий уровень инсулина в крови в позднее время поспособствует тому, что человек будет за ночь набирать жир", – сказала эксперт.
Читайте также: Названы самые эффективные продукты против изжоги
Специалист добавила, что люди с лишними килограммами должны употреблять меньше таких фруктов, как сладкие яблоки, бананы, виноград, авокадо, - хотя и полностью вычеркивать эти плоды из рациона нельзя. Полезнее всего использовать фрукты в качестве перекуса между завтраком и обедом, резюмировала врач.
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