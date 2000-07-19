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Раздел: Медицина  
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Знаменитый шеф-повар поделился рецептом для худеющих

Знаменитый шеф-повар поделился рецептом для худеющихПо мнению французского кулинара Жан-Мишеля Ардуана-Атлана, нет ничего лучше, чем овощи и зелень прямо с грядки.

В разное время Жан-Мишель Ардуан-Атлан готовил для Жака Ширака, королевы Бельгии Паолы, Пласидо Доминго… Одним из своих рецептов известный кулинар поделился с нами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Рецепт салата с моцареллой и малиной

Смешать листья зеленого салата, моцареллу, артишоки, отваренную стручковую фасоль, малину и мяту. Заправить приготовленным в блендере соусом из малины, лимонного сока, оливкового масла. Посолить и поперчить по вкусу.

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И приятного аппетита!
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 Теги: похудение, салат

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Сегодня, 09:56 » Автор: Алена Шимко
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