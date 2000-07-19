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Раздел: Медицина  
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Названы самые полезные для иммунитета виды варенья

Названы самые полезные для иммунитета виды вареньяЕсли заменить вареньем вредные сладости, можно не только постройнеть, но и существенно укрепить свой иммунитет.

Особенно полезны в сезон простудных инфекций некоторые виды варенья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.

Облепиховое. Варенье из облепихи – замечательный природный антиоксидант, ведь в облепихе очень много витамина С. Помимо этого, ягоды облепихи содержат фитонциды, играющие роль природных антибиотиков, которые борются с размножением болезнетворных микробов в организме.

Клюквенное. Клюквенное варенье полезно сердечникам и людям со слабым желудком. Благодаря особым молекулам клюква снижает давление, уменьшает содержание вредного холестерина в крови и предотвращает появление язвы желудка.

Рябиновое. Варенье из черноплодной рябины успешно помогает при скачках артериального давления, быстро снимает умственное и физическое напряжение.

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Сливовое. Варенье из сливы особенно полезно для тех, кто страдает от проблем с сосудами: в ее плодах много витамина К, который борется с тромбозами, и витамина Р, укрепляющего стенки сосудов.
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 Теги: варенье, здоровье, иммунитет

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Сегодня, 11:41 » Автор: Алена Шимко
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