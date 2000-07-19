Раздел: Медицина
Названы самые полезные для иммунитета виды варенья
Если заменить вареньем вредные сладости, можно не только постройнеть, но и существенно укрепить свой иммунитет.
Особенно полезны в сезон простудных инфекций некоторые виды варенья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.
Облепиховое. Варенье из облепихи – замечательный природный антиоксидант, ведь в облепихе очень много витамина С. Помимо этого, ягоды облепихи содержат фитонциды, играющие роль природных антибиотиков, которые борются с размножением болезнетворных микробов в организме.
Клюквенное. Клюквенное варенье полезно сердечникам и людям со слабым желудком. Благодаря особым молекулам клюква снижает давление, уменьшает содержание вредного холестерина в крови и предотвращает появление язвы желудка.
Рябиновое. Варенье из черноплодной рябины успешно помогает при скачках артериального давления, быстро снимает умственное и физическое напряжение.
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Сливовое. Варенье из сливы особенно полезно для тех, кто страдает от проблем с сосудами: в ее плодах много витамина К, который борется с тромбозами, и витамина Р, укрепляющего стенки сосудов.
Особенно полезны в сезон простудных инфекций некоторые виды варенья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Нealthystyle.
Облепиховое. Варенье из облепихи – замечательный природный антиоксидант, ведь в облепихе очень много витамина С. Помимо этого, ягоды облепихи содержат фитонциды, играющие роль природных антибиотиков, которые борются с размножением болезнетворных микробов в организме.
Клюквенное. Клюквенное варенье полезно сердечникам и людям со слабым желудком. Благодаря особым молекулам клюква снижает давление, уменьшает содержание вредного холестерина в крови и предотвращает появление язвы желудка.
Рябиновое. Варенье из черноплодной рябины успешно помогает при скачках артериального давления, быстро снимает умственное и физическое напряжение.
Читайте также: Названы самые калорийные виды кофе
Сливовое. Варенье из сливы особенно полезно для тех, кто страдает от проблем с сосудами: в ее плодах много витамина К, который борется с тромбозами, и витамина Р, укрепляющего стенки сосудов.
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