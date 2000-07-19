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Раздел: Медицина  
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Найден простой способ улучшить работу мозга

Найден простой способ улучшить работу мозгаНедостаток железа является одним из самых распространенных дефицитов минеральных веществ в мире.

Ученые Университета штата Пенсильвания выяснили, что пища с повышенным содержанием железа способствует улучшению внимания и памяти. Статья опубликована в The Journal of Nutrition, кратко о ее содержании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

К такому выводу специалисты пришли на основе результатов исследования с участием индийским подростков, употребляющих жемчужное просо с минеральными добавками.

Недостаток железа является одним из самых распространенных дефицитов минеральных веществ в мире, а железодефицитная анемия является ведущей причиной нетрудоспособности среди детского и взрослого населения. В то же время науке мало известно о том, какое влияние железо оказывает на когнитивные способности детей и подростков.

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В эксперименте приняли участие 140 индийских детей в возрасте 12-16 лет из малообеспеченных семей, проживающих в штате Махараштра и посещающих одну сельскую школу. Их разделили на две группы, в одной из которых подростки употребляли в пищу обычное жемчужное просо, а в другой — железосодержащую культуру. Через шесть месяцев содержание железа в организме испытуемых повысилось, и эти дети стали лучше выполнять задачи на внимание и память.
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 Теги: мозг, работа, улучшение

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Сегодня, 18:20 » Автор: Едгар Букмирза
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