Раздел: Медицина
Найден простой способ улучшить работу мозга
Недостаток железа является одним из самых распространенных дефицитов минеральных веществ в мире.
Ученые Университета штата Пенсильвания выяснили, что пища с повышенным содержанием железа способствует улучшению внимания и памяти. Статья опубликована в The Journal of Nutrition, кратко о ее содержании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
К такому выводу специалисты пришли на основе результатов исследования с участием индийским подростков, употребляющих жемчужное просо с минеральными добавками.
Недостаток железа является одним из самых распространенных дефицитов минеральных веществ в мире, а железодефицитная анемия является ведущей причиной нетрудоспособности среди детского и взрослого населения. В то же время науке мало известно о том, какое влияние железо оказывает на когнитивные способности детей и подростков.
Читайте также: Этот простой способ активизирует работу мозга
В эксперименте приняли участие 140 индийских детей в возрасте 12-16 лет из малообеспеченных семей, проживающих в штате Махараштра и посещающих одну сельскую школу. Их разделили на две группы, в одной из которых подростки употребляли в пищу обычное жемчужное просо, а в другой — железосодержащую культуру. Через шесть месяцев содержание железа в организме испытуемых повысилось, и эти дети стали лучше выполнять задачи на внимание и память.
Ученые Университета штата Пенсильвания выяснили, что пища с повышенным содержанием железа способствует улучшению внимания и памяти. Статья опубликована в The Journal of Nutrition, кратко о ее содержании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
К такому выводу специалисты пришли на основе результатов исследования с участием индийским подростков, употребляющих жемчужное просо с минеральными добавками.
Недостаток железа является одним из самых распространенных дефицитов минеральных веществ в мире, а железодефицитная анемия является ведущей причиной нетрудоспособности среди детского и взрослого населения. В то же время науке мало известно о том, какое влияние железо оказывает на когнитивные способности детей и подростков.
Читайте также: Этот простой способ активизирует работу мозга
В эксперименте приняли участие 140 индийских детей в возрасте 12-16 лет из малообеспеченных семей, проживающих в штате Махараштра и посещающих одну сельскую школу. Их разделили на две группы, в одной из которых подростки употребляли в пищу обычное жемчужное просо, а в другой — железосодержащую культуру. Через шесть месяцев содержание железа в организме испытуемых повысилось, и эти дети стали лучше выполнять задачи на внимание и память.
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