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Раздел: Медицина  
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Медики назвали привычки, которые сделают ваш сон лучше

Медики назвали привычки, которые сделают ваш сон лучшеПростые вещи помогут вам трансформировать ваш сон.

Привычки человека перед сном могут влиять не только на самочувствие, но и на физическую форму. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Вечером, перед тем, как отправиться в кровать, полезно практиковать некоторые ритуалы, связанные со здоровыми привычками, говорят врачи. К примеру, очень полезно выпивать на ночь кефир или другой кисломолочный напиток. Содержащийся в них белок снабдит мышцы необходимыми им аминокислотами, и это заставит организм интенсивнее тратить калории, пока человек спит.

Также специалисты рекомендуют следить за температурой в спальне. В идеале засыпать нужно при температуре 19 градусов по Цельсию. Кроме того, рядом со спальным местом не должно быть работающих источников света, а на окнах должны быть плотные шторы или жалюзи. Свет нарушает производство гормона сна мелатонина, из-за чего снижается качество сна. Кроме того, во время сна при полной темноте организмом активнее расходуется жир.

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Очень полезно за некоторое время до сна, за 30-40 минут, переставать заниматься любыми делами и тратить это время исключительно на себя, проводить этот период времени так, чтобы расслабиться. Специалисты советуют, помимо прочего, выполнять дыхательное упражнение: вдох через нос и медленный выдох через рот. При дыхании должен подниматься и опускаться живот. Такое упражнение хорошо снимает напряжение и помогает быстрее заснуть.

На ночь лучше отказаться от спиртного. Начиная метаболизировать содержащийся в алкоголе сахар, организм активируется, и ночной сон не станет отдыхом.
Источник: Новости Ю
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 Теги: привычки, сон, медики

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Сегодня, 21:29 » Автор: Едгар Букмирза
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