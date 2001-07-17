Манго поможет защитить сердце и кишечник

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Диетологи рассказали о малоизвестных и уникальных свойствах манго.

Этот экзотический фрукт защитит от болезней сердца и диабета.

Если вы неравнодушны к манго, полезные свойства этого продукта вас очень обрадуют.