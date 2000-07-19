Раздел: Медицина
Медики обнаружили новую опасность мяса
Ученые провели эксперименты на крысах, которых кормили консервированными мясопродуктами.
Химические вещества, используемые при приготовлении мясных продуктов, повышают риск развития маниакального синдрома.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.
Однако ученые Университета Джонса Хопкинса в США выяснили еще одну опасность мяса, передает MedicalXpress.
Они проанализировали собранные в течение 10 лет данные о состоянии здоровья и диет 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет, которые были здоровыми или страдали от психических заболеваний.
Читайте также: Медики назвали главную опасность вегетарианства
Пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще употребляли в пищу мясо, чем добровольцы без расстройств.
Кроме того, из-за частого потребления мясных продуктов развивались биполярные расстройства, шизоаффективный психоз (симптомы шизофрении и аффективного расстройства) и депрессия.
Также ученые провели эксперименты на крысах, которых кормили консервированными мясопродуктами. Опыты показали, что нитраты, содержащиеся в этих продуктах, в течение всего 2 недель экспериментов привели животных в гиперактивность, характерную для маниакального синдрома.
Химические вещества, используемые при приготовлении мясных продуктов, повышают риск развития маниакального синдрома.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
90% крупных украинских производителей мяса используют на фермах во время выращивания животных вредные антибиотики, которые разрушают организм человека.
Однако ученые Университета Джонса Хопкинса в США выяснили еще одну опасность мяса, передает MedicalXpress.
Они проанализировали собранные в течение 10 лет данные о состоянии здоровья и диет 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет, которые были здоровыми или страдали от психических заболеваний.
Читайте также: Медики назвали главную опасность вегетарианства
Пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще употребляли в пищу мясо, чем добровольцы без расстройств.
Кроме того, из-за частого потребления мясных продуктов развивались биполярные расстройства, шизоаффективный психоз (симптомы шизофрении и аффективного расстройства) и депрессия.
Также ученые провели эксперименты на крысах, которых кормили консервированными мясопродуктами. Опыты показали, что нитраты, содержащиеся в этих продуктах, в течение всего 2 недель экспериментов привели животных в гиперактивность, характерную для маниакального синдрома.
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