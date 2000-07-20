Раздел: Медицина
Раскрыта главная причина переедания
Предыдущие исследования не давали четких и однозначных результатов.
Медики раскрыли причину, по которой людям так сложно отказаться от лишней порции вредной пищи или сладкого. По словам экспертов, она кроется в реакции головного мозга.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ДНИ.РУ.
Специалисты провели масштабное исследование и выяснили, что у некоторых детей определенные участки мозга крайне активно реагировали на получение еды. Эти испытуемые имели склонность к перееданию, даже если на самом деле не были голодны.
Полученная информация проясняет, почему одни люди переедают, а другие — нет. Более того, новые данные могут подсказать способ предотвратить ожирение еще в раннем возрасте, передает издание Odyssey.
Стоит отметить, что предыдущие исследования не давали четких и однозначных результатов. Дело в том, что одни ученые связывали ожирение с гипертрофированной реакцией мозга на еду, а другие –со слишком слабым сигналом о получении пищевого вознаграждения.
Авторы исследования отмечают, что полученные данные помогут в раннем возрасте выявить склонность к перееданию и ожирению. Дело в том, что со временем склонность баловать себя вкусной едой перерастает в привычку, от которой крайне сложно избавиться.
Читайте также: Таинственный плюм: раскрыта главная причина таяния ледников
Ранее стало известно, что ученые разработали новый препарат для лечения ожирения на основе капсаицина. Он эффективно справляется со своей задачей и не вызывает побочных эффектов.
Медики раскрыли причину, по которой людям так сложно отказаться от лишней порции вредной пищи или сладкого. По словам экспертов, она кроется в реакции головного мозга.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ДНИ.РУ.
Специалисты провели масштабное исследование и выяснили, что у некоторых детей определенные участки мозга крайне активно реагировали на получение еды. Эти испытуемые имели склонность к перееданию, даже если на самом деле не были голодны.
Полученная информация проясняет, почему одни люди переедают, а другие — нет. Более того, новые данные могут подсказать способ предотвратить ожирение еще в раннем возрасте, передает издание Odyssey.
Стоит отметить, что предыдущие исследования не давали четких и однозначных результатов. Дело в том, что одни ученые связывали ожирение с гипертрофированной реакцией мозга на еду, а другие –со слишком слабым сигналом о получении пищевого вознаграждения.
Авторы исследования отмечают, что полученные данные помогут в раннем возрасте выявить склонность к перееданию и ожирению. Дело в том, что со временем склонность баловать себя вкусной едой перерастает в привычку, от которой крайне сложно избавиться.
Читайте также: Таинственный плюм: раскрыта главная причина таяния ледников
Ранее стало известно, что ученые разработали новый препарат для лечения ожирения на основе капсаицина. Он эффективно справляется со своей задачей и не вызывает побочных эффектов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
713
0
Также советуем посмотреть
- Провинившиеся питомцы, на которых не получится долго обижаться
- Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
- Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня
- В Украине обвинили Россию в дискриминации украинцев на религиозной почве
- Прикольные объявления, которые развеселят кого угодно
- В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
- Забавные фотки, вызывающие много вопросов
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
- Прикол дня: парень подговорил собаку «обокрасть» свою жену
- Сообразительные киевляне придумали забавный способ ездить в транспорте за гривну
- Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
- Новый конфуз: Трамп случайно прибавил лет Елизавете II
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
- Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
- В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
- Опубликована статистика репрессий в оккупированном Крыму
- Лох-несское чудовище позировало любопытному ирландцу
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Оставьте свой комментарий