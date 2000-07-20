Раскрыта главная причина переедания 

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Ученые нашли причину, из-за которой так сложно бросить курить. Американские специалисты, кажется, нашли причину сильной зависимости от табакокурения. Дело в том, что метаболиты никотина вызывают ряд изменений в головном мозге – именно эти трансформации могут объяснить, почему курильщики так зависимы от табака и почему они так