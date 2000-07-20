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Раздел: Медицина  
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Раскрыта главная причина переедания 

Раскрыта главная причина переедания  Предыдущие исследования не давали четких и однозначных результатов.

Медики раскрыли причину, по которой людям так сложно отказаться от лишней порции вредной пищи или сладкого. По словам экспертов, она кроется в реакции головного мозга.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ДНИ.РУ.

Специалисты провели масштабное исследование и выяснили, что у некоторых детей определенные участки мозга крайне активно реагировали на получение еды. Эти испытуемые имели склонность к перееданию, даже если на самом деле не были голодны.

Полученная информация проясняет, почему одни люди переедают, а другие — нет. Более того, новые данные могут подсказать способ предотвратить ожирение еще в раннем возрасте, передает издание Odyssey.

Стоит отметить, что предыдущие исследования не давали четких и однозначных результатов. Дело в том, что одни ученые связывали ожирение с гипертрофированной реакцией мозга на еду, а другие –со слишком слабым сигналом о получении пищевого вознаграждения.

Авторы исследования отмечают, что полученные данные помогут в раннем возрасте выявить склонность к перееданию и ожирению. Дело в том, что со временем склонность баловать себя вкусной едой перерастает в привычку, от которой крайне сложно избавиться.

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Ранее стало известно, что ученые разработали новый препарат для лечения ожирения на основе капсаицина. Он эффективно справляется со своей задачей и не вызывает побочных эффектов.
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 Теги: причина, переедание

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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