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Раздел: Медицина  
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Врачи объяснили, от чего возникает гастрит

Врачи объяснили, от чего возникает гастрит Существуют привычки, вызывающие это заболевание.

Таким диагнозом, как «гастрит» уже никого не удивишь. Эта болезнь сегодня встречается у каждого второго жителя и кажется банальной. Даже маленьким детям иногда ставят такой диагноз. Что же может вызвать гастрит? Рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Неумение себя вести в стрессовых ситуациях. От гастрита в основном страдают раздражительные, эмоциональные люди. Они очень любят «раздувать» конфликтные ситуации, долго их обдумывать, «переваривать». Согласно такой науке, как психосоматика, причиной гастрита может быть затянувшееся чувство неопределенности в жизни и страдание от этого, подавление своих эмоций и чувств, неумение сказать «нет», желание для всех быть хорошими в ущерб себе.

Неправильное питание. Каждый знает, что употребление жареных, копченых, жирных блюд, острых специй и соусов вредит здоровью. Любая пища, раздражающая стенки желудка может спровоцировать гастрит. Следите за режимом питания: прием пищи должен быть каждые 3-4 часа небольшими порциями. Не употребляйте кофе и чай на голодный желудок.

Курение и чрезмерное увлечение алкогольными напитками практически всегда приводит к хроническому гастриту. Слизистая оболочка желудка постоянно раздражается, нарушается ее защитный барьер и начинается воспалительный процес.

Привычка плохо пережевывать пищу также относится к одной из главных причин возникновения гастрита, поскольку нарушается процес пищеварения и слизистая раздражается. В итоге возникает дискомфорт в желудке, боли, изжога.

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Несоблюдение правил гигиены. Если не следить за чистотой рук перед едой и плохо мыть продукты перед приготовлением пищи, есть риск пищевого отравления и как итог — воспаления желудочно-кишечного тракта.
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 Теги: гастрит, привычки

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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