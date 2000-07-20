Раздел: Медицина
Названы лучшие ягоды для здоровья дыхательной системы
Ученые провели исследование с участием сотен человек.
Специалисты рассказали о том, какие ягоды лучше всего защищают легкие человека от повреждений и заболеваний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По мнению ученых, для укрепления здоровья органов системы дыхания людям следует употреблять в пищу чернику и виноград. Данное мнение специалистов базируется на результатах исследования с участием 463 человек, средний возраст которых составил 44 года.
В самом начале эксперимента у добровольцев проверили состояние дыхательных органов и проанализировали присущие людям особенности питания. После этого показатели здоровья испытуемых перепроверили уже спустя 10 лет. Оказалось, что самыми крепкими и выносливыми легкими могли похвастать любители ягод.
«Черника и виноград помогают укреплять ткани легких и защитить их от повреждений, которые возникают в результате воспалительных процессов, часто развивающихся в связи с инфекциями», — констатировали исследователи.
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Целительное действие черники и винограда ученые объясняют высоким содержанием антиоксидантных веществ флавоноидов, которые защищают клетки от разрушительного для них окислительного стресса. Отметим, что флавоноидами также богаты плоды рябины черноплодной, боярышника, а также красной смородины.
Специалисты рассказали о том, какие ягоды лучше всего защищают легкие человека от повреждений и заболеваний, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По мнению ученых, для укрепления здоровья органов системы дыхания людям следует употреблять в пищу чернику и виноград. Данное мнение специалистов базируется на результатах исследования с участием 463 человек, средний возраст которых составил 44 года.
В самом начале эксперимента у добровольцев проверили состояние дыхательных органов и проанализировали присущие людям особенности питания. После этого показатели здоровья испытуемых перепроверили уже спустя 10 лет. Оказалось, что самыми крепкими и выносливыми легкими могли похвастать любители ягод.
«Черника и виноград помогают укреплять ткани легких и защитить их от повреждений, которые возникают в результате воспалительных процессов, часто развивающихся в связи с инфекциями», — констатировали исследователи.
Читайте также: Врачи объяснили, от чего возникает гастрит
Целительное действие черники и винограда ученые объясняют высоким содержанием антиоксидантных веществ флавоноидов, которые защищают клетки от разрушительного для них окислительного стресса. Отметим, что флавоноидами также богаты плоды рябины черноплодной, боярышника, а также красной смородины.
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