Раздел: Медицина
Назван аромат, улучшающий работоспособность
Запах кофе оказывает необычное воздействие на организм.
Кофе как напиток имеет множество полезных свойств. Он добавляет энергии, уменьшает риск возникновения сердечных заболеваний, диабета, слабоумия и даже помогает жить дольше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
Ученые Технологического института Стивенс в США доказали, что аромат этого напитка помогает людям лучше работать.
Чтобы доказать это, команда ученых пригласила 100 студентов бизнес-школы принять участие в исследовании. Они должны были пройти тест по алгебре, который состоял из 10 заданий.
Участников разделили на две группы: первая прошла тест в комнате, где пахло кофе, тогда как вторая прошла тот же тест, но в аудитории без запаха.
Когда исследователи пересмотрели результаты тестов, оказалось, что первая группа составила их гораздо лучше, чем вторая.
По словам автора исследования Андриана Маджарово аромат кофе, в котором нет кофеина, имеет такой же эффект, как и питья этого напитка. Это работает как плацебо.
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Андриана убеждена, что такие выводы имеют много практических применений, в том числе в бизнесе.
Кофе как напиток имеет множество полезных свойств. Он добавляет энергии, уменьшает риск возникновения сердечных заболеваний, диабета, слабоумия и даже помогает жить дольше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
Ученые Технологического института Стивенс в США доказали, что аромат этого напитка помогает людям лучше работать.
Чтобы доказать это, команда ученых пригласила 100 студентов бизнес-школы принять участие в исследовании. Они должны были пройти тест по алгебре, который состоял из 10 заданий.
Участников разделили на две группы: первая прошла тест в комнате, где пахло кофе, тогда как вторая прошла тот же тест, но в аудитории без запаха.
Когда исследователи пересмотрели результаты тестов, оказалось, что первая группа составила их гораздо лучше, чем вторая.
По словам автора исследования Андриана Маджарово аромат кофе, в котором нет кофеина, имеет такой же эффект, как и питья этого напитка. Это работает как плацебо.
Читайте также: Названы продукты, вызывающие привыкание
Андриана убеждена, что такие выводы имеют много практических применений, в том числе в бизнесе.
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