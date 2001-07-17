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Раздел: Медицина  
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Назван аромат, улучшающий работоспособность

Назван аромат, улучшающий работоспособность Запах кофе оказывает необычное воздействие на организм.

Кофе как напиток имеет множество полезных свойств. Он добавляет энергии, уменьшает риск возникновения сердечных заболеваний, диабета, слабоумия и даже помогает жить дольше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.

Ученые Технологического института Стивенс в США доказали, что аромат этого напитка помогает людям лучше работать.

Чтобы доказать это, команда ученых пригласила 100 студентов бизнес-школы принять участие в исследовании. Они должны были пройти тест по алгебре, который состоял из 10 заданий.

Участников разделили на две группы: первая прошла тест в комнате, где пахло кофе, тогда как вторая прошла тот же тест, но в аудитории без запаха.

Когда исследователи пересмотрели результаты тестов, оказалось, что первая группа составила их гораздо лучше, чем вторая.

По словам автора исследования Андриана Маджарово аромат кофе, в котором нет кофеина, имеет такой же эффект, как и питья этого напитка. Это работает как плацебо.

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Андриана убеждена, что такие выводы имеют много практических применений, в том числе в бизнесе.
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 Теги: работоспособность, кофе

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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