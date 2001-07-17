Раздел: Медицина
Эти продукты лучше всего укрепляют иммунную систему
Врачи рассказали, что укрепляет иммунитет.
Включение определенных продуктов в рацион питания делает иммунную систему человека сильнее. Здоровая сбалансированная диета играет жизненно важную роль в сохранении здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Следующие продукты могут усилить иммунную систему:
Черника
Черника содержит тип флавоноида, называемого антоцианином, обладающим антиоксидантными свойствами, которые усиливают иммунную систему человека. Исследователи обнаружили, что люди, которые употребляли продукты богатые флавоноидами, с меньшей вероятностью имели инфекции верхних дыхательных путей или простуду.
Темный шоколад
Темный шоколад содержит антиоксидант, называемый теобромин, который помогает усилить иммунную систему, защищая клетки организма от свободных радикалов. Свободные радикалы — это молекулы, которые вырабатывает организм, они расщепляют пищу или вступают в контакт с загрязнителями. Свободные радикалы могут повредить клетки организма и способствовать заболеванию.
Несмотря на свои преимущества, темный шоколад содержит большое количество калорий и насыщенных жиров, поэтому потреблять его необходимо в умеренных количествах.
Куркума
Куркума — желтая специя, которую многие люди используют при приготовлении пищи. Она также присутствует в некоторых препаратах. Потребление куркумы может улучшить иммунный ответ человека. Это связано с куркумином, находящимся в соединениях куркумы. Куркумин обладает антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.
Жирная рыба
Лосось, тунец и другие жирные сорта рыбы являются богатым источником омега-3 жирных кислот. Потребление омега-3 жирных кислот может снизить риск ревматоидного артрита (РА). РА является хроническим аутоиммунным состоянием, которое возникает, когда иммунная система ошибочно атакует здоровую ткань организма.
Брокколи
Брокколи является источником витамина С. Она также содержит сильные антиоксиданты, такие как сульфорафан.
Имбирь
Люди используют имбирь в разнообразных блюдах и десертах, а также в чаях. Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Зеленый чай
Зеленый чай содержит небольшое количество кофеина, поэтому люди могут наслаждаться им как альтернативой черному чаю или кофе. Зеленый чай может усилить иммунную систему и содержит флавоноиды, которые снижают риск простуды.
Апельсины и киви
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Апельсины и киви являются отличным источником витамина С. Витамин С уменьшает длительность простудных симптомов и улучшает функцию иммунной системы человека.
Включение определенных продуктов в рацион питания делает иммунную систему человека сильнее. Здоровая сбалансированная диета играет жизненно важную роль в сохранении здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Следующие продукты могут усилить иммунную систему:
Черника
Черника содержит тип флавоноида, называемого антоцианином, обладающим антиоксидантными свойствами, которые усиливают иммунную систему человека. Исследователи обнаружили, что люди, которые употребляли продукты богатые флавоноидами, с меньшей вероятностью имели инфекции верхних дыхательных путей или простуду.
Темный шоколад
Темный шоколад содержит антиоксидант, называемый теобромин, который помогает усилить иммунную систему, защищая клетки организма от свободных радикалов. Свободные радикалы — это молекулы, которые вырабатывает организм, они расщепляют пищу или вступают в контакт с загрязнителями. Свободные радикалы могут повредить клетки организма и способствовать заболеванию.
Несмотря на свои преимущества, темный шоколад содержит большое количество калорий и насыщенных жиров, поэтому потреблять его необходимо в умеренных количествах.
Куркума
Куркума — желтая специя, которую многие люди используют при приготовлении пищи. Она также присутствует в некоторых препаратах. Потребление куркумы может улучшить иммунный ответ человека. Это связано с куркумином, находящимся в соединениях куркумы. Куркумин обладает антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.
Жирная рыба
Лосось, тунец и другие жирные сорта рыбы являются богатым источником омега-3 жирных кислот. Потребление омега-3 жирных кислот может снизить риск ревматоидного артрита (РА). РА является хроническим аутоиммунным состоянием, которое возникает, когда иммунная система ошибочно атакует здоровую ткань организма.
Брокколи
Брокколи является источником витамина С. Она также содержит сильные антиоксиданты, такие как сульфорафан.
Имбирь
Люди используют имбирь в разнообразных блюдах и десертах, а также в чаях. Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Зеленый чай
Зеленый чай содержит небольшое количество кофеина, поэтому люди могут наслаждаться им как альтернативой черному чаю или кофе. Зеленый чай может усилить иммунную систему и содержит флавоноиды, которые снижают риск простуды.
Апельсины и киви
Читайте также: Назван аромат, улучшающий работоспособность
Апельсины и киви являются отличным источником витамина С. Витамин С уменьшает длительность простудных симптомов и улучшает функцию иммунной системы человека.
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