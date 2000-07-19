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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение до глубокой старости

Врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение до глубокой старостиГлаза дают нам такую бесценную возможность – видеть окружающий мир.

К сожалению, это один из самых уязвимых наших органов. Но любой из нас сможет сохранить хорошее зрение до глубокой старости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Современный человек не представляет своей жизни без гаджетов, которые не только приносят пользу в работе, но и беспощадно портят зрение. Сначала симптомы практически незаметны, затем глаза начинают болеть, а качество картинки перед глазами ухудшаться. Чтобы уберечь свое зрение он опасного воздействия мерцающего экрана следует придерживаться простых правил, о которых напомнила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Отвлекайся от экрана
Смартфоны, планшеты и компьютеры держат наши глаза в постоянном напряжении, а это способствует появлению компьютерного зрительного синдрома, который проявляется в общем ухудшении зрения, сухости и покраснении глаз. Чтобы защитить глаза, возьмите себе за правило регулярно делать перерывы и упражнения.


Правильно питайся
Продукты, улучшающие работу сердечно-сосудистой системы, также помогут защитить зрение. Оптимальная диета содержит минимальное потребление насыщенных жиров и соли, употребление умеренного количества жирных белков, включая орехи, семена, бобовые и большое количество свежих овощей, фруктов, цельного зерна.

Защищай глаза от солнечных лучей
Солнцезащитные очки нужны не только как стильный аксессуар. Правильно подобранные очки с соответствующим уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей помогут сохранить зрение. Воздействие ультрафиолета может привести к жжению и повреждению глаз, а также увеличивает риски появления катаракты.

Следи за общим состоянием здоровья
Хронические проблемы со здоровьем могут негативно влиять на зрение. Людям с диабетом или повышенным артериальным давлением, регулярно нужно проверять зрение.

Регулярно проверяй зрение
Регулярные осмотры нужны не только людям, у которых уже есть такие проблемы. Комплексная расширена диагностика поможет выявить заболевания, которые проходят бессимптомно. Количество визитов к врачу индивидуально. Обычно необходимо 1-2 раза в год.

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Совершенствуй свои ежедневные привычки
Физические нагрузки, отказ от курения, здоровый сон и уменьшение стресса — помогут сохранить зрение. Помни, что беречь зрение сложнее, чем его потерять, но затраченные усилия того стоят.
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 Теги: зрение, старость, здоровье

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Сегодня, 13:24 » Автор: Алена Шимко
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