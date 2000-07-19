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Врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение до глубокой старости

Врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение до глубокой старости

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Шесть советов, которые сохранят ваше зрение Медики рассказали, как заботиться о здоровье глаз, чтобы в старости зрение осталось 100%-м.

Простые советы, как сохранить зрение Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения.