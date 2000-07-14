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Названы первые признаки сахарного диабета у детей

Названы первые признаки сахарного диабета у детейСахарный диабет у детей — это тяжелое хроническое заболевание.

Ниже вы узнаете, какие у него симптомы и признаки, как подтвердить или опровергнуть диагноз, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

В половине случаев сахарный диабет у детей обнаруживают уже тогда, когда ребенку требуется врачебная помощь. Основная проблема в том, что люди в целом не знают о симптомах и признаках диабета.

Симптомы сахарного диабета у детей
Первые признаки сахарного диабета у детей — частое мочеиспускание и сильная жажда. Их появление должно насторожить родителей. В таком случае нужно проверить уровень сахара в крови. Сейчас специалисты выявляют диабет в любом возрасте, даже у новорожденных. В основном данное заболевание диагностируют в период с 3 до 14 лет. В среднем от появления первых симптомов до наступления критического состояния, в котором чаще всего ребенок и поступает в больницу, где в дальнейшем ставят диагноз, проходит около 4 недель.

Диагноз «диабет», что дальше
После выявления диабета ребенку назначают инсулин. В зависимости от уровня глюкозы в крови количество инсулина нужно увеличивать или уменьшать. Близкие люди ребенка учатся, как правильно больной должен питаться, какие лекарства принимать, как использовать разные методы для проверки и контроля уровня сахара в крови.

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Можно ли вылечить сахарный диабет у детей
Диабет — заболевание тяжелое. На сегодняшний день вылечить диабет нельзя. Качество жизни детей с сахарным диабетом во многом определяется эффективностью компенсации заболевания. При соблюдении рекомендуемой диеты, режима, лечебных мероприятий продолжительность и качество жизни ребенка не уступает здоровым людям. В случае грубых нарушений предписаний врача, развиваются специфические диабетические осложнения. Пациенты с сахарным диабетом пожизненно наблюдаются у специалиста.
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 Теги: сахарный диабет, дети, симптомы

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Сегодня, 15:19 » Автор: Алена Шимко
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