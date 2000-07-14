Раздел: Медицина
Названы первые признаки сахарного диабета у детей
Сахарный диабет у детей — это тяжелое хроническое заболевание.
Ниже вы узнаете, какие у него симптомы и признаки, как подтвердить или опровергнуть диагноз, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
В половине случаев сахарный диабет у детей обнаруживают уже тогда, когда ребенку требуется врачебная помощь. Основная проблема в том, что люди в целом не знают о симптомах и признаках диабета.
Симптомы сахарного диабета у детей
Первые признаки сахарного диабета у детей — частое мочеиспускание и сильная жажда. Их появление должно насторожить родителей. В таком случае нужно проверить уровень сахара в крови. Сейчас специалисты выявляют диабет в любом возрасте, даже у новорожденных. В основном данное заболевание диагностируют в период с 3 до 14 лет. В среднем от появления первых симптомов до наступления критического состояния, в котором чаще всего ребенок и поступает в больницу, где в дальнейшем ставят диагноз, проходит около 4 недель.
Диагноз «диабет», что дальше
После выявления диабета ребенку назначают инсулин. В зависимости от уровня глюкозы в крови количество инсулина нужно увеличивать или уменьшать. Близкие люди ребенка учатся, как правильно больной должен питаться, какие лекарства принимать, как использовать разные методы для проверки и контроля уровня сахара в крови.
Читайте также: Названы симптомы скрытого сахарного диабета
Можно ли вылечить сахарный диабет у детей
Диабет — заболевание тяжелое. На сегодняшний день вылечить диабет нельзя. Качество жизни детей с сахарным диабетом во многом определяется эффективностью компенсации заболевания. При соблюдении рекомендуемой диеты, режима, лечебных мероприятий продолжительность и качество жизни ребенка не уступает здоровым людям. В случае грубых нарушений предписаний врача, развиваются специфические диабетические осложнения. Пациенты с сахарным диабетом пожизненно наблюдаются у специалиста.
Ниже вы узнаете, какие у него симптомы и признаки, как подтвердить или опровергнуть диагноз, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
В половине случаев сахарный диабет у детей обнаруживают уже тогда, когда ребенку требуется врачебная помощь. Основная проблема в том, что люди в целом не знают о симптомах и признаках диабета.
Симптомы сахарного диабета у детей
Первые признаки сахарного диабета у детей — частое мочеиспускание и сильная жажда. Их появление должно насторожить родителей. В таком случае нужно проверить уровень сахара в крови. Сейчас специалисты выявляют диабет в любом возрасте, даже у новорожденных. В основном данное заболевание диагностируют в период с 3 до 14 лет. В среднем от появления первых симптомов до наступления критического состояния, в котором чаще всего ребенок и поступает в больницу, где в дальнейшем ставят диагноз, проходит около 4 недель.
Диагноз «диабет», что дальше
После выявления диабета ребенку назначают инсулин. В зависимости от уровня глюкозы в крови количество инсулина нужно увеличивать или уменьшать. Близкие люди ребенка учатся, как правильно больной должен питаться, какие лекарства принимать, как использовать разные методы для проверки и контроля уровня сахара в крови.
Читайте также: Названы симптомы скрытого сахарного диабета
Можно ли вылечить сахарный диабет у детей
Диабет — заболевание тяжелое. На сегодняшний день вылечить диабет нельзя. Качество жизни детей с сахарным диабетом во многом определяется эффективностью компенсации заболевания. При соблюдении рекомендуемой диеты, режима, лечебных мероприятий продолжительность и качество жизни ребенка не уступает здоровым людям. В случае грубых нарушений предписаний врача, развиваются специфические диабетические осложнения. Пациенты с сахарным диабетом пожизненно наблюдаются у специалиста.
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