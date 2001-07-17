Раздел: Медицина
Врачи подсказали, когда нельзя соглашаться на лазерную коррекцию зрения
Когда начинаются проблемы со зрением, приходится искать максимально эффективные способы их решения.
Одним из наиболее популярных и действенных вариантов является лазерная коррекция, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ОптиКлуб.
Однако, стоит ли идти на подобный шаг? Мнение людей обычно разделяется. Первые утверждают, что именно лазерная коррекция – лучший выход из сложившейся ситуации. Современные технологии позволяют свести риски до минимума, а сама операция занимает крайне мало времени. Другие же приводят в доказательство своей точки зрения статистику, по которой результаты оперативного вмешательства далеко не всегда такие, как ожидалось. Когда же не стоит соглашаться на лазерную коррекцию? Прежде всего, нужно решить, необходима ли она вашим глазам. При зрении минус один в ней мало смысла, но зрение минус шесть нуждается в ней достаточно сильно.
Также не забывайте о противопоказаниях – люди с глаукомой, катарактой, сахарным диабетом и некоторыми другими болезнями не должны делать лазерную коррекцию. Также нельзя делать ее до восемнадцати лет, пока органы зрения еще не до конца сформировались. Только вам решать, стоит ли идти на подобный шаг.
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Также прислушивайтесь к мнению своего доктора: у лазерной коррекции могут быть как плюсы, так и минусы.
Одним из наиболее популярных и действенных вариантов является лазерная коррекция, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ОптиКлуб.
Однако, стоит ли идти на подобный шаг? Мнение людей обычно разделяется. Первые утверждают, что именно лазерная коррекция – лучший выход из сложившейся ситуации. Современные технологии позволяют свести риски до минимума, а сама операция занимает крайне мало времени. Другие же приводят в доказательство своей точки зрения статистику, по которой результаты оперативного вмешательства далеко не всегда такие, как ожидалось. Когда же не стоит соглашаться на лазерную коррекцию? Прежде всего, нужно решить, необходима ли она вашим глазам. При зрении минус один в ней мало смысла, но зрение минус шесть нуждается в ней достаточно сильно.
Также не забывайте о противопоказаниях – люди с глаукомой, катарактой, сахарным диабетом и некоторыми другими болезнями не должны делать лазерную коррекцию. Также нельзя делать ее до восемнадцати лет, пока органы зрения еще не до конца сформировались. Только вам решать, стоит ли идти на подобный шаг.
Читайте также: Врачи подсказали, в каком состоянии нельзя ложиться спать
Также прислушивайтесь к мнению своего доктора: у лазерной коррекции могут быть как плюсы, так и минусы.
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