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Названы лучшие продукты для профилактики рака молочной железы

Названы лучшие продукты для профилактики рака молочной железыОсобенности питания влияют на риск развития множества заболеваний и рак молочной железы — в их числе.

Ученые из США изучили влияние питания на развитие рака молочной железы у более 182 тысяч женщин и выяснили, что потребление больше пяти порций свежих овощей и фруктов в день на 11 процентов снижает риск развития заболевания.

Как сообщается в статье, опубликованной в International Journal of Cancer, наиболее полезными оказались крестоцветные и яркие (оранжевые и желтые) овощи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Особенности питания влияют на риск развития множества заболеваний и рак молочной железы — в их числе. К примеру, риск развития опухолей молочных желез повышает избыточное потребление спиртного, а также повышенное содержание холестерина — благодаря связи между раком груди и избыточным весом. Что касается фруктов и овощей, то для профилактики рака их советуют потреблять в большом количестве; считается, что в них содержится множество пищевых антиканцерогенов: клетчатки и витаминов группы A и C.

Ранее ученые уже показывали, что потребление цитрусовых снижает риск развития рака молочной железы. В новой работе ученые под руководством Мариам Фарвид из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана решили проверить, как на риск развития рака молочной железы влияет потребление различных фруктов и овощей. Для этого они проанализировали данные о 182145 женщинах в возрасте (на момент начала наблюдений) от 27 до 59 лет, собранных за 30 лет. Помимо распространенных факторов риска развития рака молочной железы (курения, возраста, семейной предрасположенности, потребления спиртного и ожирения) ученые также подробно изучили их диету, выделив, в частности, потребление овощей и фруктов. За время наблюдений было зарегистрировано 10911 случаев рака молочной железы. Ученые выяснили, что, по сравнению с теми женщинами, которые потребляли менее 2,5 порции овощей или фруктов в день (под порцией понимается, к примеру, одно яблоко или один помидор), риск развития рака груди у тех, кто в день потреблял больше 5,5 порций, был существенно (p = 0,005) ниже: в целом, на 11 процентов.

В частности, ученые отметили, что риск развития рака существенно снижается при повышенном потреблении овощей семейства крестоцветных (к примеру, брюссельской капусты) и желтых и оранжевых овощей (моркови, тыквы, болгарского перца). Кроме того, взаимосвязь между питанием и риском развития рака молочной железы также зависела от типа формируемой опухоли. Так, высокое потребление овощей и фруктов было связано с пониженным риском развития опухоли, вызванной мутацией рецептора эпидермального фактора роста, базальноклеточной опухоли (новообразований, развивающихся из клеток базального слоя эпидермиса), а также риском развития люминального рака типа A, но не типа B.

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В целом, ученые отмечают, что повышенное потребление фруктов и овощей может положительно сказаться на эффективной профилактике риска развития рака молочной железы у женщин, а в частности — опухолей разного типа.
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 Теги: рак груди, продукты

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Сегодня, 22:10 » Автор: Ирина Шевченко
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