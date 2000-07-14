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Врачи назвали самую полезную ягоду для здоровья кишечника

Врачи назвали самую полезную ягоду для здоровья кишечникаЭксперты советуют всем налегать на арбузы.

Специалисты рассказали о пользе сока арбуза для организма.

Разберемся, от каких болезней он больше всего помогает, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Эксперты рекомендуют именно в августе есть больше арбузов. Так как их сок лечит анемию, ревматизм и гипертонию, ведь в нем есть много полезных веществ.

Арбуз – большая ягода, который обычно можно купить летом и полакомиться сочной розовой мякотью. Многим известно, что этот продукт обладает массой полезных свойств. Медики рассказали, что это бахчевое также прекрасно лечит некоторые болезни.

Из-за большого количества магния в арбузе из организма выводится лишний холестерин, нормализуется работа кишечника и сохраняется сосуды здоровыми. Арбузы необходимо включить в меню тем лицам, которые страдают холециститом, гепатитом или циститом. Это так же касается пиелонефрита, так как их сок не вымывает кальций из организма. Арбузный сок также очищает печень и полезен при подагре и артрите. Он также помогает людям сбросить вес.

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Однако, тем, кто страдает от диабета, сердечного недуга или камней в почках, придется отказаться от арбуза. То же самое придется сделать людям, у которых проблемы с поджелудочной железой.
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 Теги: арбузы, польза для здоровья

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Сегодня, 23:04 » Автор: Ирина Шевченко
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