Раздел: Медицина
Врачи назвали самую полезную ягоду для здоровья кишечника
Эксперты советуют всем налегать на арбузы.
Специалисты рассказали о пользе сока арбуза для организма.
Разберемся, от каких болезней он больше всего помогает, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эксперты рекомендуют именно в августе есть больше арбузов. Так как их сок лечит анемию, ревматизм и гипертонию, ведь в нем есть много полезных веществ.
Арбуз – большая ягода, который обычно можно купить летом и полакомиться сочной розовой мякотью. Многим известно, что этот продукт обладает массой полезных свойств. Медики рассказали, что это бахчевое также прекрасно лечит некоторые болезни.
Из-за большого количества магния в арбузе из организма выводится лишний холестерин, нормализуется работа кишечника и сохраняется сосуды здоровыми. Арбузы необходимо включить в меню тем лицам, которые страдают холециститом, гепатитом или циститом. Это так же касается пиелонефрита, так как их сок не вымывает кальций из организма. Арбузный сок также очищает печень и полезен при подагре и артрите. Он также помогает людям сбросить вес.
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Однако, тем, кто страдает от диабета, сердечного недуга или камней в почках, придется отказаться от арбуза. То же самое придется сделать людям, у которых проблемы с поджелудочной железой.
Специалисты рассказали о пользе сока арбуза для организма.
Разберемся, от каких болезней он больше всего помогает, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эксперты рекомендуют именно в августе есть больше арбузов. Так как их сок лечит анемию, ревматизм и гипертонию, ведь в нем есть много полезных веществ.
Арбуз – большая ягода, который обычно можно купить летом и полакомиться сочной розовой мякотью. Многим известно, что этот продукт обладает массой полезных свойств. Медики рассказали, что это бахчевое также прекрасно лечит некоторые болезни.
Из-за большого количества магния в арбузе из организма выводится лишний холестерин, нормализуется работа кишечника и сохраняется сосуды здоровыми. Арбузы необходимо включить в меню тем лицам, которые страдают холециститом, гепатитом или циститом. Это так же касается пиелонефрита, так как их сок не вымывает кальций из организма. Арбузный сок также очищает печень и полезен при подагре и артрите. Он также помогает людям сбросить вес.
Читайте также: Названы лучшие продукты для эффективного похудения
Однако, тем, кто страдает от диабета, сердечного недуга или камней в почках, придется отказаться от арбуза. То же самое придется сделать людям, у которых проблемы с поджелудочной железой.
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