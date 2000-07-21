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Раздел: Медицина  
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Японские ученые назвали самую "неудачную" группу крови

Японские ученые назвали самую "неудачную" группу крови Различные группы крови имеют разные свойства.

Люди с первой группой крови рискуют умереть от тяжелой травмы — угроза возрастает почти втрое по сравнению с теми, у кого другие группы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com.

К этому выводу пришли японские исследователи, изучив данные о 901 пациенте экстренной помощи. Установлено, что среди пациентов с тяжелыми травмами, которые чреваты смертью или долгосрочным периодом восстановления, смертность у пациентов с первой группой крови равна 28%. У других групп риск равен 11%.

Как известно, у людей с первой группой крови выше риск кровопотери из-за плохой свертываемости. Это может быть связано с низким содержанием в их крови гликопротеина плазмы крови. Ученые предполагают, что это и есть причина смертности у носителей первой группы.

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Также медики предполагают, что данное исследование поднимает вопрос о том, как экстренное переливание тромбоцитов первой группы крови пациентам с тяжелыми травмами может повлиять на остановку кровотечения.
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 Теги: группа крови, здоровье

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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