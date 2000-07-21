Раздел: Медицина
Эти продукты мешают нормальному засыпанию
Рекомендуется отказаться от употребления этой пищи перед сном.
О том, что переедать на ночь вредно, знают, пожалуй, все. Однако лёгкий перекус за пару часов для сна можно себе позволить. Главное, избегать продуктов, после которых сон будет тяжёлым, а утро — недобрым, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
1. Алкоголь
Бытует мнение, что спиртное помогает уснуть. Действительно, алкогольные напитки расслабляют, но вот качество сна будет заметно хуже, а утром могут появиться усталость и разбитость.
2. Жареное мясо
Мясо требует времени для переваривания, и пока процесс не завершится, заснуть не получится.
3. Сладости и мороженое
Десерты повышают содержание сахара в крови, а если запить их чаем или кофе, то кофеин окажет возбуждающее действие. Всё это отдалит засыпание.
4. Макароны
В макаронах велико содержание углеводов, поэтому они тоже вызовут повышение уровня глюкозы. Если добавить к пасте соусы и масло, то бессонница гарантирована.
5. Бобовые и фасоль
Эти продукты способствуют газообразованию и помешают спокойному сну.
6. Арбуз
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Мякоть арбуза вкусна и содержит много полезных веществ, но в арбузе — 92% воды. Если перекусить увесистым куском арбуза перед сном, то что ночь превратится в сплошную беготню в туалет.
О том, что переедать на ночь вредно, знают, пожалуй, все. Однако лёгкий перекус за пару часов для сна можно себе позволить. Главное, избегать продуктов, после которых сон будет тяжёлым, а утро — недобрым, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
1. Алкоголь
Бытует мнение, что спиртное помогает уснуть. Действительно, алкогольные напитки расслабляют, но вот качество сна будет заметно хуже, а утром могут появиться усталость и разбитость.
2. Жареное мясо
Мясо требует времени для переваривания, и пока процесс не завершится, заснуть не получится.
3. Сладости и мороженое
Десерты повышают содержание сахара в крови, а если запить их чаем или кофе, то кофеин окажет возбуждающее действие. Всё это отдалит засыпание.
4. Макароны
В макаронах велико содержание углеводов, поэтому они тоже вызовут повышение уровня глюкозы. Если добавить к пасте соусы и масло, то бессонница гарантирована.
5. Бобовые и фасоль
Эти продукты способствуют газообразованию и помешают спокойному сну.
6. Арбуз
Читайте также: Японские ученые назвали самую "неудачную" группу крови
Мякоть арбуза вкусна и содержит много полезных веществ, но в арбузе — 92% воды. Если перекусить увесистым куском арбуза перед сном, то что ночь превратится в сплошную беготню в туалет.
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