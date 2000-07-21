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Раздел: Медицина  
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Эти продукты мешают нормальному засыпанию

Эти продукты мешают нормальному засыпанию Рекомендуется отказаться от употребления этой пищи перед сном.

О том, что переедать на ночь вредно, знают, пожалуй, все. Однако лёгкий перекус за пару часов для сна можно себе позволить. Главное, избегать продуктов, после которых сон будет тяжёлым, а утро — недобрым, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

1. Алкоголь

Бытует мнение, что спиртное помогает уснуть. Действительно, алкогольные напитки расслабляют, но вот качество сна будет заметно хуже, а утром могут появиться усталость и разбитость.

2. Жареное мясо

Мясо требует времени для переваривания, и пока процесс не завершится, заснуть не получится.

3. Сладости и мороженое

Десерты повышают содержание сахара в крови, а если запить их чаем или кофе, то кофеин окажет возбуждающее действие. Всё это отдалит засыпание.

4. Макароны

В макаронах велико содержание углеводов, поэтому они тоже вызовут повышение уровня глюкозы. Если добавить к пасте соусы и масло, то бессонница гарантирована.

5. Бобовые и фасоль

Эти продукты способствуют газообразованию и помешают спокойному сну.

6. Арбуз

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Мякоть арбуза вкусна и содержит много полезных веществ, но в арбузе — 92% воды. Если перекусить увесистым куском арбуза перед сном, то что ночь превратится в сплошную беготню в туалет.
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 Теги: продукты

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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